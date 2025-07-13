Вітаємо з Днем рибалки 2025! Барвисті листівки та кумедні побажання зі святом

Для багатьох риболовля не просто хобі, а спосіб життя

У неділю, 13 липня, в Україні відзначається День рибалки – свято, яке об’єднує як професіоналів, так і тих, хто просто любить провести час біля води з вудкою в руках, це день для тих, хто цінує спокій природи, ранні світанки та радість від кожного спійманого трофея.

День рибалки в Україні традиційно відзначається у другу неділю липня. Для багатьох людей риболовля — це не просто захоплення, а спосіб життя, можливість втекти від міської метушні, насолодитися природою та провести час із сім’єю чи друзями.

"Телеграф" із цього приводу підготував добірку барвистих листівок та кумедних привітань. Побажайте знайомим рибалкам гарного улову та прекрасного настрою!

З Днем рибалки 2025

Вітаю з Днем рибалки і від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику і смачну рибку, але і велику удачу, величезний успіх. Нехай кожна рибалка буде святом для душі, нехай кожен день дарує відмінний настрій та бадьоре самопочуття!

Вітання з Днем рибалки в Україні 2025

Вітаю З Днем рибалки! Нехай улов завжди буде багатим і хорошим, нехай в життя приходять радість і успіх, нехай буде міцним здоров'я і добрим світ навколо. Бажаю нарешті зловити золоту рибку, яка виконає всі найзаповітніші бажання.

Листівки з Днем рибалки 2025

У День рибалки вітаю всіх рибалок і любителів порибалити і хочу побажати вдалого улову, нехай у ваші сітки завжди потрапить щастя, удача, здоров'я і любов і нехай кожна рибалка приносить задоволення і буде втіхою для душі!

Як привітати з Днем рибалки 2025

Вітаю з Днем рибалки та від щирого серця бажаю ловити на свій гачок не тільки велику й смачну рибку, але й велику удачу та успіх. Нехай кожна риболовля буде святом для душі, нехай кожен день дарує чудовий настрій, бадьоре самопочуття та натхнення впевненого і досвідченого рибалки.

Листівки-привітання з Днем рибалки

Бажаю зловити тобі величезну гору щастя, щоб на все життя вистачило. Нехай улов буде такий, щоб серце завмерло від радості. Бажаю, щоб завжди клювало, а додому приносив багато риби і радував близьких.

День рибалки 2025 - листівки та привітання

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо у липні 2025 року. Ми підготували для вас календар важливих подій другого місяця літа.