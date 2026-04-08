Гороскоп на 9 квітня: Близнюків чекають нові знайомства, а Скорпіонам варто проявити витримку

Астрологи радять знакам Зодіаку приділяти час собі та своїм потребам

"Телеграф" представляє ваш щоденний гороскоп на завтра, 9 квітня, для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає в четвер, до чого підготуватися і як провести цей день.

Овен (21 березня — 19 квітня)

У цей день ваша енергія буде на піку, це дозволить легко впоратися з будь-якими поточними завданнями та викликами. Зараз чудовий час для фізичної активності чи старту нового амбітного проекту. Вечір краще провести у спокійній обстановці.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Зверніть увагу на фінансові питання – день сприятливий для планування бюджету чи корисних покупок для дому. Виявляйте більше гнучкості та терпимості у спілкуванні з близькими та колегами. Увечері влаштуйте собі прогулянку на свіжому повітрі – це піде на користь.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

День принесе багато спілкування та нових знайомств, які в майбутньому можуть виявитися дуже корисними. Ваша цікавість допоможе знайти відповіді на питання, які давно вас турбували. Довіртеся до своєї інтуїції, вона не підведе.

Рак (21 червня — 22 липня)

Присвятіть час домашнім справам та створенню затишку у своєму просторі. Чекайте приємні новини від родичів або старих друзів, з якими ви давно не спілкувалися. Увечері подбайте про свої емоційні потреби та відпочинок.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня ваша харизма буде вашим найкращим союзником та допоможе залучити на свій бік нових однодумців. Нині вдалий момент для виступу перед публікою чи презентації своїх ідей керівництву. Не бійтеся конструктивної критики, вона може відчинити нові професійні двері.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра будьте особливо уважними під час роботи з документами, оскільки дрібні помилки можуть призвести до неприємностей. Ваша раціональність допоможе вирішити складне завдання, яке раніше здавалося майже нездійсненним. Увечері знайдіть час для самоосвіти або читання.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам потрібно знайти баланс між інтенсивною роботою та особистим життям. Можливі цікаві пропозиції щодо роботи, які варто добре обміркувати перед ухваленням рішення. Ваша чарівність допоможе згладити будь-які гострі кути в розмовах з оточуючими.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День вимагатиме від вас витримки та максимальної концентрації на головній меті. Ви зможете розглянути цікаві можливості там, де інші просто не помічають. Увечері корисно зайнятися спокійним хобі для зняття напруги.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня вашим головним натхненням стануть люди, які поряд. Не уникайте спілкування та обміну ідеями. Цей четвер — гарний день для планування майбутніх поїздок. Дозвольте собі мріяти масштабно — зірки підтримують ваші найсміливіші прагнення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ваші професійні амбіції вийдуть на новий рівень, і ви зможете вкотре довести свою надійність. Приготуйте надійний план, за яким діятимете, щоб не відволікатися на другорядні завдання. Ваша наполегливість дасть відчутні результати вже до кінця тижня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваші креативні ідеї знайдуть відгук в оточуючих, тому не соромтеся ділитися своїми думками. День підходить для експериментів у роботі чи невеликого оновлення іміджу. Будьте уважні до людей, які поряд, вони потребують вашої підтримки та спілкування.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, він підкаже правильний шлях у заплутаній ситуації. Зараз гарний час для творчості та нових ідей. Намагайтеся уникати поспішних висновків щодо нових знайомих. Увечері приділіть час улюбленим заняттям.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким трьом знакам китайського гороскопу доведеться заощаджувати до кінця квітня. Гаманець доведеться взяти під контроль.