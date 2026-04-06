Посівний календар на квітень 2026: найсприятливіші дні для посіву рослин у відкритий ґрунт

Галина Струс
Квітень — розпал посівного сезону Новина оновлена 06 квітня 2026, 13:04
Деякі дні у квітні не підходять для посіву рослин, а інші навпаки – сприятливі для польових робіт

Другий місяць весни — гарячий час для дачників та городників. У цей період всі активно займаються посадковими роботами та плануванням майбутнього врожаю. У квітні є кілька невдалих і нейтральних днів для посіву рослин, але більшість якраз сприятливі.

"Телеграф" підготував посівний календар на квітень і розповідає про найсприятливіші та невдалі дні для посіву рослин у відкритий ґрунт.

Посівний календар на квітень 2026

  • Сприятливі дні

У першій половині місяця сприятливі дні — 1, 3-5, 6-10 квітня. Ближче до середини місяця сприятливими вважаються дні — 13-15 та 19 квітня. Наприкінці місяця сприятливими будуть дати — 22-23 та 28-29 квітня.

  • Несприятливі дні

У ці дні не рекомендується займатися городними роботами та посівом/посадкою рослин. У першій половині місяця це – 2, 11-12 числа, а у другій половині місяця – це 16, 17, 18 квітня.

  • Нейтральні дні

Усі інші дні, що залишились у календарі, називають нейтральними. Тут можна сіяти чи не сіяти — залежно від ваших планів та можливостей. Нейтральні дні у квітні — це 20-21, 24-27 та 30 квітня.

Місячний посівний календар на квітень 2026

