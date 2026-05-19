В Україні можуть знизити мобілізаційний вік? В Офісі президента анонсували зміни

Різких змін наразі не планують

Питання зниження мобілізаційного віку, чи зміни правил виїзду за кордон не розглядається в рамках реформи мобілізації. Водночас шукають можливості спростити та покращити процес залучення українців до війська.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса "24 Каналу". Він наголосив, що законодавці не планують радикальних змін, але в процесі мобілізації планують покращення для українців.

За словами Паліси, жодних радикальних кроків у змінах підходу до мобілізації не передбачається. Зокрема не йдеться про зниження мобілізаційного віку або зміни щодо виїзду чоловіків 18–24 років.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмежено виїзду за кордон не розглядається. Усе буде залежати від ситуації на фронті, але станом на зараз це питання не розглядається, навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків", – наголосив бригадний генерал.

З якого віку в Україні можуть мобілізувати чоловіка

Загальний мобілізаційний вік для чоловіків в Україні становить від 25 до 60 років. Однак питання зниження мобілізаційного віку обговорюється з початку повномасштабної війни. Влада України проти такого кроку, хоча американські партнери неодноразово до цього закликали.

Знижувати призовний вік нижче 25 років не планують, проте для хлопців 18-24 років є можливість мобілізуватися на рік за контрактом з вигідними умовами. "Контракт 18-24" — це програма добровільної військової служби для українців віком 18-24 років, яка пропонує річний контракт з одноразовою виплатою 1 млн грн та іншими перевагами.

Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон

Під час воєнного стану чоловікам призовного віку заборонено залишати межі України. Однак у серпні 2025 року хлопцям 18-22 років дозволили виїзд з України.

Хто з чоловіків має право виїзду. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Також право на виїзд мають такі категорії:

чоловіки молодше 23 та старше 60 років

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

чоловіки, виключені з військового обліку

чоловіки, що мають інвалідність I, II, III груп

чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю I або II групи

багатодітні чоловіки, які мають троє або більше неповнолітніх дітей

чоловіки, які самостійно виховують дітей

чоловіки, які супроводжують хворих дітей

військові, які виїжджають за кордон на лікування, реабілітацію або навчання

чоловіки певних професій за дотримання умов виїзду: водії, залізничники та моряки, волонтери, спортсмени, працівники медіа, стратегічних та інформаційних комунікацій тощо

інші визначені категорії чоловіків

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що пропонує законопроєкт №15236 "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісної моделі мобілізації". Що може змінитися для українців.