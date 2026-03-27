Чи буде вихідний на Великдень? Календар важливих свят та вихідних на квітень 2026

Календар свят та вихідних на квітень 2026 року

У квітні в Україні відзначатиметься одне з головних християнських свят — Великдень. Також другий місяць весни багатий на пам’ятні дати та професійні свята.

"Телеграф" підготував календар на квітень 2026 року. Дізнайтеся, скільки буде вихідних та робочих днів.

Загалом у квітні буде 30 днів. З них робочі — 22 дні та 8 днів вихідних (субота та неділя). Цього місяця святкується Великдень, проте свято не передбачає додаткового вихідного.

Як правило, Великдень випадає на неділю, тож вихідний переноситься на понеділок. Проте через дію військового стану в Україні норми КЗпП щодо святкових та неробочих днів було припинено.

Календар на квітень 2026

12 квітня — Великдень;

17 квітня – День пожежної охорони України;

26 квітня — Міжнародний день пам’яті Чорнобиля;

30 квітня — День прикордонника України.

