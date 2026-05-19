"Чорний список" АМКУ не завадив. Як львівський підприємець виграє мільйонні тендери на прибирання

Підприємець живе у США, але продовжує заробляти в Україні

Навіть сфера прибирання може стати підґрунтям для тендерних махінацій та чисельних розслідувань. Так, львівський підприємець, Сергій Козолуп створив цілю "імперію прибирання", яка отримує головні тендери від держави та чималі кошти.

Свій бізнес Козолуп почав у 2007 у Львові. Спочатку його клінінгова компанія обслуговувала приватні будинки, але згодом масштабувалась та перейшла до державних контрактів. "Cleaning Pro Group" займається комплексним обслуговування нерухомості. Серед послуг прибирання, охорона та навіть боротьба зі шкідниками. Тривалий час саме компанії Козолупа виграють тендери на прибирання державних установ: Нацбанку, Укренерго, Укрзалізниці, Рахунковій палаті та міністерствах.

У ПП "Клінінг-Про" сума виконаних державних договорів, згідно з даними Opendatabot, склала 548,2 млн грн. Найбільші клієнти: НБУ (179,2 млн грн), Рахункова палата (49,6 млн грн), "Укрпошта" (34,1 млн грн), "Укренерго" (32,9 млн грн).

Ця фірма фактично існувала внаслідок прибирання у держсекторі. Однак у 2026-му кількість державних тендерів стрімко впала (див. графік). Якщо, згідно з даними YouControl, у 2025-му компанія отримала 67,1 млн грн з бюджету, то у 2026-му – всього 5,6 млн грн.

Об’єми тендерів впали. Джерело - YouControl

І саме ПП "Клінінг-Про" потрапила у "чорний список" АМКУ через змову у тендерах. Однак це не завадило підприємцю створити нову компанію ТОВ "Клінінг Про" та обходити санкції. Обидві компанії офіційно належать Козолупу, а остання продовжує вигравати тендери.

Окрім того, ім'я підприємця фігурує у справі "віртуального" прибирання. Де компанія виграла тендер на прибирання та обслуговування митниці, а насправді цим займались самі митники чи місцеві жителі за готівку. Цю справу так і не довели до кінця, її закрили через закінчення строків розслідування, а не через відсутність доказів.

Виходить, що компанії Козолупа попри кримінальні провадження, "чорний список" АМКУ так і продовжують отримувати державні тендери. Хоча сам підприємець за останніми даними проживає у США, де розвиває бізнес. Однак українські компанії продовжують приносити йому дохід, так лише у 2026 році одна з його фірм отримала підряди на суму понад 131,9 млн грн.

Підсумовуючи, можна сказати, що наразі закон карає лише фірми, юридичних осіб, а не їх власників. Тому Козолуп має змогу відкривати нові компанії та продовжувати вигравати найбільші тендери, хоча має офіційно зафіксовані порушення та кримінальні провадження за плечима.

