Балістичний удар по Прилуках: зросла кількість постраждалих, пошкоджено "Епіцентр"

Навесні РФ вже била по поліції та міськраді

Росія вдарила балістичною ракетою по Прилуках на Чернігівщині. Вибух пролунав в центрі міста. Є загиблі та постраждалі.

Оновлення: За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 21 людини. Руйнування та пожежі зазнав торговий центр "Епіцентр". В мережі вже повідомили, що серед постраждалих — двоє співробітників.

"Вибуховою хвилею майже повністю зруйновано задню стінку будівлі. Після удару також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Руйнування "Епіцентру" в Прилуках/ Фото: "Епіцентр"

У Чернігівській ОВА повідомляють, що наразі відомо про двох загиблих. Ще щонайменше 17 людей отримали поранення, серед них — 14-річний підліток. Ціллю атаки росіян стало одне із підприємств. Пошкоджений торгівельний центр, супермаркет та пожежна техніка. Удар стався о 10 ранку. Поліція також повідомляє про пошкоджені автомобілі.

Наслідки ракетної атаки в Прилуках/ Фото: Національна поліція України

Що важливого знаходиться в Прилуках

Прилуки — невелике місто в якому живе понад 50 тисяч людей. Поблизу нього проходить важлива траса Н-07 з Києва на Суми та далі в Росію. Також, не в самих Прилуках, а за 5 кілометрів від міста знаходиться стратегічний аеродром, який не функціонує за прямим призначенням. Тут базувались Ту-160. У 1999 році Україна передала їх Росії в обмін на погашення боргів за спожитий російський газ.

Росія активно б'є по Прилуках цієї весни — 20 квітня дрони-камікадзе поцілили в районний відділ поліції, а 7 квітня ударними БпЛА було пошкоджено будівлю міської ради.

