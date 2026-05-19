Усик — Верхувен: як подивитися бій в Україні (інструкція)

Детальний мануал для перегляду шоу боксу Усик — Верхувен в Україні

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться чемпіонський бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Поєдинок покажуть в Україні одразу на кількох платформах.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із кікбоксером Верхувеном за правилами боксу

В Україні поєдинок покажуть kyivstar.tv та DAZN

Вартість перегляду складає від 50 грн

Переглянути чемпіонський бій Усик — Верхувен в Україні можна на медіасервісах kyivstar.tv та DAZN. Про це повідомляє "Телеграф".

На kyivstar.tv буде україномовна трансляція, на DAZN – англомовна. Додамо, що українська медіаплатформа пропонує подивитись поєдинок за підпискою "Преміум HD" (від 99 до 200 грн за місяць залежно від кількості місяців передплати). Для цього необхідно безплатно зареєструватись на платформі.

Після входу в обліковий запис можна перейти у вкладку "Спорт" і вибрати "Головний бій року Усик — Верхувен". Платформа запропонує вибрати пакет, щоб подивитись вечір боксу.

Якщо ви зареєструвалися під номером мобільного оператора "Київстар", то вам запропонують подивитися поєдинок за підпискою "Плюс" за 50 грн/місяць. Якщо на вашому рахунку в Київстарі є необхідна для оплати сума, то послуга підключиться. Якщо ні, то платформа запропонує поповнити рахунок через офіційний сайт або програму на смартфоні.

Якщо ви увійшли під номером іншого оператора, то платформа запропонує вам переглянути бій Усик — Верхувен у пакеті "Преміум HD" та "Благодійний" (від 99 грн/місяць). І тут оплата робиться банківською картою. Необхідні дані заповнюються у профілі на сайті у розділі "Платіжні дані".

Далі слід перейти за посиланням "Додати нову картку" та заповнити відповідні дані.

Після успішної оплати у вас відкриється доступ до прямої трансляції шоу "Усик — Верхувен".

Крім того, шоу "Усик — Верхувен" покаже в Україні платформа DAZN. Вартість перегляду складе 830 грн або 913 грн залежно від підписки.

Оплата провадиться трьома способами: банківська карта, PayPal та Google Pay. Через 7 днів DAZN переведе вас на підписку DAZN Standart за 370 грн/місяць. Скасувати передплату можна у будь-який час до закінчення пробного періоду.

Зазначимо, на цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули. Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні, а українець є беззаперечним фаворитом поєдинку і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.