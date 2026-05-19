Супермаркети в Україні будуть віддавати їжу безкоштовно: як це працює в Польщі

Дохід тих, хто може отримувати їжу без оплати, не має перевищувати певної суми

В Україні готуються до запуску системи "фудбенкінгу" (food banking, банк продуктів), яка передбачає безкоштовну передачу продуктів з коротким терміном придатності людям у складних життєвих обставинах. Вона успішно функціонує, наприклад, у сусідній Польщі.

Запуск системи банків продовольства є однією з вимог ЄС, пише PMG.ua. "Телеграф" поцікавився, як ця система працює у Польщі, де вона має назву Banki Żywności (банки продуктів).

Що таке "фудбенкінг"

Це неприбуткова організація, яка отримує продукти з коротким терміном придатності від виробників і продавців та передає їх тим, хто потребує. Мета ініціативи в тому, щоб зменшити кількість продуктів, які йдуть у відходи, скоротити витрати бізнесу на утилізацію та допомогти соціально вразливим верствам населення.

Тоді як 30% населення України живе за межею харчової бідності, щороку в нашій країні утилізується близько 2,7 млн тонн продовольства. Вже зараз діють банки продовольства, які передали понад 4 700 тонн продуктів більш ніж двом мільйонам людей. Проте після запуску системи "фудбенкінгу" супермаркети з площею понад 400 квадратних метрів будуть зобов'язані передавати продукти.

Як це працює в Польщі

За даними bankizywnosci.pl, зараз по всій країні працює 31 банк продовольства. Допомогу через них отримують близько 1,5 млн людей, які з об'єктивних причин самостійно не можуть забезпечити себе та родину їжею.

Банки продуктів харчування в Польщі забирають так звані некомерційні продукти. Наприклад такі, що мають дефектну упаковку або короткий термін придатності. Зібрані продукти доставляються на склади "фудбанків", де їх вони сортують, зважують та зберігають у відповідних умовах.

Продуктовий набір, який видає банк продуктів. Фото:bankizywnosci.pl

Потім продукти розподіляються між місцевими партнерськими організаціями (наприклад, безкоштовними їдальнями, громадськими центрами та будинками для матерів-одиначок). Вони надають безкоштовні пакунки або готові страви людям, які опинилися у скрутних обставинах.

Хто та як може отримати безкоштовні продукти у Польщі

Банки не роздають харчові продукти безпосередньо "з вулиці". Натомість їжа щодня розповсюджується серед місцевих організацій та партнерських установ (асоціацій, фондів, Карітас, асоціацій сільських жінок, безкоштовних їдалень). Ці заклади готують страви або роздають їжу безпосередньо нужденним у певному регіоні.

Крім того, у Польщі діють державні програми та програмами ЄС, у рамках яких їжа надається у вигляді щомісячних посилок. Щоб стати учасником програми треба звернутися до місцевого Центру соціального забезпечення (OPS/GOPS).

У супермаркетах збирають продукти для "фудбенкінгу". Фото:bankizywnosci.pl

Який має бути дохід у Польщі, щоб мати право на безоплатне продовольство:

Щоб отримувати їжу з банків продуктів, треба відповідати певним критеріям. Її надають особам та сім'ям, дохід яких не перевищує певних розмірів.

Самотня особа : максимальний чистий дохід має бути не більше 2 676,50 злотих (близько 32 430 грн) на місяць

: максимальний чистий дохід має бути не більше Сімейна особа: максимальний чистий дохід на особу має бути не більше 2 180,95 злотих (близько 26 423 грн) на місяць

Після звернення Центр соціального забезпечення перевіряє доходи заявника. Якщо вони відповідають нормам, людина отримує направлення, яке дозволяє отримувати їжу безкоштовно.

