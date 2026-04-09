Українцям надійшли 1500 грн із позначкою "пенсія": що це означає

Це спеціальна доплата, яку отримують деякі категорії українців

Українці почали масово повідомляти про надходження коштів у розмірі 1500 гривень із позначкою "пенсія". Багато хто не очікував такої виплати або звернув увагу на невідповідність суми, через що в соцмережах виникли запитання щодо її походження.

У соцмережі "Threads" одна з українок розповіла, що отримала виплату з позначкою "пенсія" у розмірі 1500 гривень, хоча очікувала іншу суму. Її допис викликав активне обговорення: у коментарях дехто з користувачів також написали, що отримали аналогічні нарахування.

Як з’ясувалося під час обговорення, йдеться не про пенсію, а про одноразову грошову допомогу.

Таким чином, українка, яка опублікувала допис, ймовірно, належить до однієї з цих категорій, тому й отримала кошти. Позначка "пенсія" у призначенні платежу могла з’явитися через технічні особливості нарахування.

Хто може отримати таку виплату

Раніше ми повідомляли, що відповідно до постанови Кабінет Міністрів України №341, в Україні затвердили рішення про виплату одноразової допомоги у 1500 гривень для пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат.

Очікується, що таку підтримку отримають близько 13 мільйонів українців. Кошти нараховуються автоматично — через ті ж механізми, якими громадяни вже отримують пенсії та інші соціальні виплати.

Перелік отримувачів державної виплати доволі широкий. Згідно з постановою, допомога спрямована на:

пенсіонерів за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, якщо розмір пенсії не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних (на березень 2026 року це 25 950 грн);

пенсіонерів зі спеціальними пенсіями або за вислугу років у межах того самого ліміту;

отримувачів пенсій за спеціальними законами — для військовослужбовців, держслужбовців, народних депутатів, наукових працівників, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також тих, хто отримує соціальну пенсію в межах ліміту;

учасників бойових дій (АТО/ООС, оборона України від агресії РФ), учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, членів сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих військових, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, — незалежно від розміру пенсії;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

малозабезпечені сім'ї та отримувачів базової соціальної допомоги;

людей без права на пенсію, які отримують державну соціальну допомогу або мають інвалідність;

людей, які доглядають за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та проживають разом з нею;

непрацюючих пенсійного віку без права на пенсію, яким призначили тимчасову допомогу у 2018–2020 роках;

людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю;

дітей у багатодітних сім'ях, дітей одиноких матерів, дітей під опікою або піклуванням;

дітей з тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності — зокрема з ДЦП, онкозахворюваннями, орфанними хворобами, цукровим діабетом I типу, нирковою недостатністю IV ступеня, вродженими вадами розвитку, тяжкими психічними розладами, а також тих, хто потребує трансплантації або паліативної допомоги чи отримав тяжку травму;

дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцеперебування невідоме;

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.

