Украинцам пришли 1500 грн с пометкой "пенсия": что это означает

Это специальная доплата, которую получают некоторые категории украинцев

Украинцы начали массово сообщать о поступлении средств в размере 1500 гривен с пометкой "пенсия". Многие не ожидали такой выплаты или обратили внимание на несоответствие суммы, из-за чего в соцсетях возникли вопросы относительно её происхождения.

В соцсети "Threads" одна из украинок рассказала, что получила выплату с пометкой "пенсия" в размере 1500 гривен, хотя ожидала другую сумму. Ее пост вызвал активное обсуждение: в комментариях некоторые пользователи также написали, что получили аналогичные начисления.

Как выяснилось в ходе обсуждения, речь идет не о пенсии, а об единовременной денежной помощи.

Таким образом, украинка, опубликовавшая сообщение, вероятно, принадлежит к одной из этих категорий, потому и получила средства. Отметка "пенсия" в назначении платежа могла появиться из-за технических особенностей начисления.

Кто может получить такую выплату

Ранее мы сообщали, что согласно постановлению Кабинет Министров Украины №341, в Украине утвердили решение о выплате единовременной помощи в 1500 гривен для пенсионеров и получателей социальных выплат.

Ожидается, что такую поддержку получат около 13 миллионов украинцев. Денежные средства начисляются автоматически — через те же механизмы, которыми граждане уже получают пенсии и другие социальные выплаты.

Перечень получателей государственной выплаты достаточно широк. Согласно постановлению, помощь направлена на:

пенсионеров по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если размер пенсии не превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (на март 2026 это 25 950 грн);

пенсионеров со специальными пенсиями или за выслугу лет в пределах того же лимита;

получателей пенсий по специальным законам — для военнослужащих, госслужащих, народных депутатов, научных работников, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также получающих социальную пенсию в пределах лимита;

участников боевых действий (АТО/ООС, оборона Украины от агрессии РФ), участников ликвидации аварии на ЧАЭС, членов семей погибших, пропавших без вести или умерших военных, получающих пенсию в связи с потерей кормильца, — независимо от размера пенсии;

внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

малообеспеченные семьи и получатели базовой социальной помощи;

людей без права на пенсию, получающих государственную социальную помощь или имеющих инвалидность;

людей, ухаживающих за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и проживающих вместе с ним;

неработающих пенсионного возраста без права на пенсию, которым назначена временная помощь в 2018–2020 годах;

людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью;

детей в многодетных семьях, детей одиноких матерей, детей на попечении или попечении;

детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности — в частности с ДЦП, онкозаболеваниями, орфанными болезнями, сахарным диабетом I типа, почечной недостаточностью IV степени, врожденными пороками развития, тяжелыми психическими расстройствами, а также нуждающихся в трансплантации или паллиативной помощи или получил тяжелую травму;

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью, воспитывающихся в приемных семьях или детских домах семейного типа.

