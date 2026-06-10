Загубили ключі від комірки в "АТБ"? Що буде та чи маєте ви платити штраф

В жодному випадку не треба намагатися відкрити замок без ключа самостійно

Покупці "АТБ" інколи гублять ключі від камери схову, де залишають свої речі перед тим, як увійти до торгівельної зали. Навіть у цьому випадку, свої речі можна повернути, але доведеться сплатити штраф.

Подібна ситуація сталася з покупчинею у місті Суми. Жінка загубила ключ від комірки, звернулася до адміністрації, їй повернули речі, але змусили заплатити штраф. Юрист Олександр Осьмаков підтвердив, що в цьому випадку покупець має сплатити за завдану магазину шкоду.

"Скринька – це власність магазину, тому за шкоду інвентарю потрібно сплачувати. На прохання споживача їй повинні були надати документи, які б вказували, яка річ скільки коштує. На крайній випадок, також за її проханням, відзвітуватись, що ці гроші пішли саме на усунення шкоди", – пояснив юрист.

Камера схову в "АТБ". Фото: debaty.sumy.ua

Що робити, якщо загубили ключ від комірки в АТБ

Після виявлення втрати ключа треба звернутися до адміністратора магазину чи начальника охорони. Не варто самостійно намагатися відкрити комірку без ключа — охорона відреагує миттєво.

Працівнику "АТБ" треба підтвердження, що речі у шафці дійсно ваші. Для цього потрібно детально описати, що саме ви залишили у комірці.

Що робити, якщо загубили ключі від комірки в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Адміністрація не має права просто відкрити замок і віддати речі. Зазвичай складається короткий акт про розкриття комірки у присутності свідків (співробітників магазину), де фіксується вміст.

Після такої ситуації доведеться змінювати замок комірки (бо ключ міг хтось знайти та залишити собі). Ці втрати мережа "АТБ" покладає на покупця. Зазвичай вимагають сплатити від 100 до 200 гривень.

Важливо знати, що навіть якщо ви не маєте грошей, щоб миттєво сплатити за втрачений ключ, "АТБ" все одно має віддати ваші особисті речі після підтвердження особи та опису вмісту.

Магазин не має права утримувати ваше майно. В цьому випадку питання з оплатою штрафу вирішується в індивідуальному порядку.

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