Ці два бюджетні елементи декору розширять ваш простір: іспанці розкрили секрет трансформації оселі без ремонту

Варто знати правила, як це зробити красиво

Дзеркала вже давно перестали бути просто функціональним аксесуаром — сьогодні це один із найпотужніших декоративних елементів для дому. Вони здатні примножувати природне світло, створювати відчуття простору та додавати індивідуальності будь-якій кімнаті: від спалень та передпокоїв до віталень і навіть крихітних ванних кімнат.

Іспанські експерти з інтер'єру стверджують: якщо у вас маленька квартира, вам знадобиться всього лише 2 правильно розміщені дзеркала, щоб візуально трансформувати простір і додати йому додаткових квадратних метрів без жодних капітальних ремонтних робіт та масштабних інвестицій. Про це пише okdiario.

Декоративний трюк, який ніколи не підводить

У дизайні інтер'єру існує дуже мало ресурсів, які були б настільки ж ефективними та універсальними, як дзеркала. Вони здатні візуально змінити кімнату миттєво. Якщо їх розмістити грамотно, вони допомагають посилити яскравість світла, збалансувати загальну композицію кімнати та надати глибини навіть найтьмянішим куточкам.

В умовах невеликих квартир або вузьких кімнат одне велике дзеркало створює відчуття безперервності, завдяки чому приміщення здається набагато відкритішим. Крім того, стратегічне розміщення дзеркала біля вікна чи балкона дозволяє вловлювати природне світло і розподіляти його по всій кімнаті.

Дзеркало у кімнаті

Проте нинішня функція дзеркал не обмежується лише практичністю. Сьогодні це справжні дизайнерські об'єкти, які визначають стиль приміщення. Вироби з органічними формами, виготовлені вручну рами або металеві покриття стають головними акцентами сучасних віталень, спалень і передпокоїв.

Як використовувати дзеркала для примноження природного світла

Однією з найпоширеніших помилок є встановлення дзеркала без аналізу того, що саме в ньому буде відображатися. Ключ до максимального використання потенціалу цього елемента криється саме у візуальному відображенні. Якщо дзеркало повертає світло, показує вікно або гарну зону будинку, результат буде гармонійним і світлим.

Дизайнери інтер'єру радять розміщувати їх прямо навпроти джерел природного світла для досягнення негайного ефекту розширення. Це чудово працює у маленьких вітальнях або спальнях із недостатнім освітленням.

Дзеркало, як розширювач простору

Водночас важливо уникати розміщення дзеркал навпроти захаращених чи безладних зон, оскільки дзеркало візуально посилює все, що в ньому відображається, і може подвоїти як красу, так і те, що ви хотіли б приховати. Іспанські фахівці додають, що коридори (пасажі) зазвичай є саме тими місцями, де простір примножується найефективніше.

Де найкраще розмістити дзеркало

Місце розташування повністю змінює сприйняття кімнати:

У передпокої: Це одне з найтрадиційніших та найефективніших місць. Окрім практичної функції, воно дарує відчуття простору прямо з порогу будинку. Вертикальні моделі візуально витягують стіни та роблять стелю вищою.

Фото - Штучний інтелект

У спальні: Великі дзеркала, що стоять на підлозі (спираючись на неї) або розміщені навпроти вікна, створюють світлу й затишну атмосферу. Також вони чудово виглядають над комодами чи туалетними столиками.

Фото - Штучний інтелект

У вітальні: Розташовані над сервантами чи камінами, дзеркала додають глибини та допомагають посилювати природне світло. Круглі форми пом'якшують загальний декор і збалансовують меблі з прямими лініями.

Фото - Штучний інтелект

У маленьких ванних кімнатах: В умовах обмеженого простору вони просто незамінні. Широке дзеркало з тонкою рамою або взагалі без неї може зробити ванну кімнату візуально набагато просторішою та сучаснішою.

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