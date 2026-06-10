Прощавайте, класичні кошики для білизни: нова модель зменшує ризик, що речі полиняють

З нею одяг більше не змішуватиметься перед пранням

Звичайний кошик для білизни, який роками використовували лише для зберігання речей перед пранням, поступово втрачає свою популярність. Йому на зміну приходить просте, але напрочуд ефективне рішення.

На перший погляд зміни здаються незначними, але вони можуть суттєво спростити процес прання. Про альтернативу написали в "Oeste Geral".

Йдеться про кошики з розділенням на секції. Замість одного загального відсіку, вони мають два або три окремі відділення. Кожне з них призначене для різних типів одягу.

Кошик для білизни з розділенням на секції. Фото: Prom

Таким чином, сортування відбувається одразу під час щоденного використання — речі просто одразу потрапляють у потрібний відсік після зняття.

Коли приходить час прання, одяг уже розподілений, і його можна одразу завантажувати в пральну машину без додаткового сортування.

Як це працює на практиці

Зазвичай речі розділяють за основними категоріями:

світлий одяг — білі та пастельні речі, які легко можуть змінити колір;

темний одяг — чорні, сині та насичені відтінки, які потребують окремого прання;

делікатні речі — білизна, вовна та інші тканини, що потребують обережного догляду.

Такий підхід допомагає уникнути поширених проблем, коли речі линяють або псуються під час прання.

Чому це зручно

Головна перевага нового рішення в тому, що воно економить час і зменшує ризик помилок.

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