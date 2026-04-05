Пенсіонери можуть заробити значну прибавку: у Харкові пропонують роботу любителям собак

Роботодавець гарантує стабільну зарплату та повний соцпакет

У Харкові комунальне підприємство "Центр поводження з тваринами" пропонує роботу пенсіонерам з місячною зарплатою 11 230 гривень. Організації потрібен робітник з догляду за тваринами.

Серед переваг вказано, що працівникам надається бронювання від мобілізації. Оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Від кандидатів очікується відповідальність, дисциплінованість, доброзичливість, стресостійкість, фізична витривалість. Серед вимог бажаний досвід роботи, любов до тварин, відсутність страху до собак. Категоричною вимогою є відсутність алко- та нарко- залежностей.

"Запрошуємо робітника з догляду за тваринами. Надаємо бронювання", — сказано у повідомленні.

Вакансія робітника з догляду за тваринами в Харкові

Вакансія робітника з догляду за тваринами в Харкові

Роботодавець пропонує повну зайнятість. Також наголошується, що організація надасть перевагу ветеранам, проте, готова й взяти студента або людину з інвалідністю. Для цієї роботи не потрібні ні досвід, ні спеціальна освіта. Кандидати можуть розраховувати на:

комфортні умови праці:

офіційне працевлаштування з першого дня роботи;

стабільну заробітну плату 2 рази на місяць;

повний соцпакет;

режим роботи з 9:00 до 17:30 п’ять разів на тиждень, два вихідних за графіком;

бронювання.

До обов'язків входить догляд за собаками, прибирання в клітках і вольєрах з тваринами, прибирання прилеглої території, годування тварин, виконання доручень начальника відділу.

Чи впливає робота на пенсійні виплати?

Як повідомляв "Телеграф", робота після виходу на пенсію може давати додатковий дохід, але через неї частина доплат тимчасово не нараховується. Таким чином, працюючий пенсіонер отримує гроші зараз, але в довгостроковій перспективі недоотримує значну частину державних виплат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть підвищити мінімальну пенсію до 7 500 грн вже цього року. Чи реально це та де планують взяти гроші.