Іржаві облуплені роздягальні та будівельне сміття на пляжі. Що росіяни зробили з курортом біля Ялти (фото)

Хазяйнування окупантів нищить Крим

Росіянин показав, як зараз виглядає окуповане селище Кацивелі, що розташоване під Ялтою в захопленому Росією Українському Криму. Представник країни-окупанта радіє, що може насолоджуватися кримською природою та бідкається, що в окупованому Криму немає критого аквапарку, а також мимохідь розповідає про варварське господарювання окупантів.

Він пройшовся селищем та вийшов до моря, показуючи пляж РТ-22. Відео зняте наприкінці березня 2026 року. Видно, що окупанти не дуже дбають про захоплений Крим — дорогою можна побачити розбиту огорожу.

Праворуч можна побачити розбиту бетонну огорожу

Дорога також розбита. Перше, що зустрічає відпочивальників — туалет. Біля нього торішнє листя.

Дорога вся в тріщинах

Спускатися до пляжу треба вузькою доріжкою між сіткою та огорожею. Росіянин з захопленням розповідає про "кафешки" та "навісики" але в очі кидається вбогість будівель, обшитих пластиком. Місцями вони обідрані, а опори — іржаві.

Пляжні конструкції облуплені та іржаві

Пляж виглядає закинутим, ніхто не готує його до сезону

Обідрані та іржаві також роздягальні. В морі стирчать іржаві труби незрозумілого призначення.

Труби в морі

Автор відео пройшов далі пляжем та розповів, що там сипали будівельне сміття. Його уламки зараз перемішалися з галькою.

"Тут спочатку взагалі якесь будівельне сміття сипали, але потім хтось це побачив і начебто прикрили. Але, мабуть, воно залишилося унизу, зверху засипали галькою. Це сміття вже переворушило штормами. Тут було засипано повністю. Зараз це все ось так ось відкривається", — розповідає він.

Позаду автора можна побачити занедбаний схил зі сміттям. Він розповідає, що росіяни побудували в Кацивелі дві житлові багатоповерхівки. Росіянин сподівається, що на перших поверхах відкриють супермаркети, бо він скучив за знижками та дисконтними програмами.

Сміття на схилі

"Подивимося, можливо, на перших поверхах там якраз відкриються магазини, пункти видачі, щось цікаве, аптека, бо зараз, на даний момент, цього тут не вистачає. Ну і мережевий магазин потрібен ходити за продуктами, а не от у ці ось магазини намети незрозумілі", - скаржиться він.

Як жив Кацивелі до окупації

Назва Кацивелі в перекладі з генуезької означає "маленька фортеця", та вперше згадується ще в XV столітті, коли князі князівства Феодоро займалися будівництвом оборонних споруд на Південному березі Криму. Кацивелі розташоване за 2,5 км на захід від селища Сімеїз, поблизу автотраси Н19 Севастополь—Феодосія. Селище почало розвиватися після того, як 1929 року на мисі Кікенеїз було засновано Чорноморську гідрофізичну станцію.

Кацивелі

До окупації у Кацивелі проживало близько 700 людей. В селищі був дитячий садок, поштове відділення, працював Будинок творчості вчених НАН України. Перед окупацією Кацивелі почав розвиватися як курорт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як росіяни перетворили на смітник пляж у Відрадному на схід від Ялти. Крим, який під контролем України був туристичною перлиною, після початку російської окупації поступово набуває характерного занедбаного вигляду.