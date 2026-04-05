Проблеми з водою, світлом та каналізацією: що відбувається у Бердянську на 5-й рік окупації

Місто все помітніше виглядає занедбаним

Курортне місто Бердянськ було захоплене Росією у 2022 році і з того часу воно стрімко деградує. Жителі міста постійно зіштовхуються з комунальними проблемами та утисками з боку окупантів.

Про це свідчать оприлюднені в мережі фото та відео. Відразу помітно, що місто похмуре та сіре, без людей та дитячого сміху на вулицях.

Тим часом жителі Бердянська стикаються з гострими комунальними проблемами. Як повідомляють місцеві пабліки, в місті, як на більшій частині окупованої території Запорізької області, спостерігалися серйозні перебої з електропостачанням по 8-9 годин.

Ще на початку березня мешканці ТОТ Запорізької області почали скаржитися на проблеми з водопостачанням. Брудну воду в кранах масово фіксували в Михайлівці, Приморську та Бердянську. У деяких будинках цих населених пунктів вода й зовсім була відсутня. Своєю чергою, окупанти заявили, що проблеми з водопостачанням у Бердянську зникнуть лише у 2028 році.

Проблеми з водою в Бердянську скоро не закінчаться

Також у Бердянську росіяни змушують мешканців платити за неіснуюче опалення. Місцеві колаборанти винайшли черговий спосіб, як стягувати гроші з українців, що залишились на ТОТ. Вони почали присилати рахунки за централізоване опалення навіть тим, хто давно від нього відрізався і встановив власний котел.

В Бердянську росіяни змушують мешканців платити за неіснуюче опалення

Мешканці Бердянська повідомляють про критичну ситуацію з каналізацією. За їхніми словами, неочищені стічні води безконтрольно скидаються до Азовського моря, створюючи загрозу для екології прибережної зони. Попри обіцянки місцевої влади вжити заходів, жодних реальних дій досі не було. Проблема каналізації у місті триває роками, а в поточних умовах лише посилюється.

#море #россия #украина ♬ оригінальний аудіозапис - Бердянск⚡️ @brd_news Жители Бердянска сообщают о критической ситуации с канализацией. По их словам, неочищенные сточные воды бесконтрольно сбрасываются в Азовское море, создавая угрозу для экологии прибрежной зоны. Несмотря на неоднократные обещания местных властей принять меры, никаких реальных действий до сих пор не последовало. Проблема канализации в городе тянется годами, а в текущих условиях только усугубляется. #бердянск

"Яка влада, такі й розваги. До окупації в таку погоду Бердянську міг розважатись та розважати. Тепер — так. Головне щоб кокошник…", — написав колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Під російською окупацією в Бердянську не до розваг

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає курортна Кирилівка через чотири роки окупації. Вона все більше нагадує зону відчуження.