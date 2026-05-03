Додати "дорогий" вигляд інтер’єру можна за 6 гривень: який декор змінить усе за хвилину
Ця маленька деталь вплине на вигляд кімнати
Іноді для оновлення інтер’єру не потрібен ремонт чи великі витрати — достатньо одного невеликого декоративного елемента, який за хвилину змінює вигляд дверей і меблів.
Ідея полягає в тому, щоб кріпити невеликі китиці на дверні ручки або меблі — комоди, шафи чи двері в різні кімнати, як написали в "realsimple". Це не змінює саму конструкцію інтер’єру, але одразу додає помітний візуальний акцент.
Найчастіше китиці використовують на дверях ванної, спальні або гардеробної, а також на меблях із ключовими замками чи декоративними ручками. Їх легко встановити й так само легко замінити, якщо захочеться змінити стиль.
Популярність цього прийому пояснюють його простотою: без фарбування, без ремонту і без витрат на нові меблі можна швидко оновити вигляд кімнати. Саме тому такий декор відносять до швидких і бюджетних способів змінити інтер’єр.
Загалом найпростіші китиці коштують від 6 гривень. Ціни коливаються залежно від дизайну, розміру та кількості в упаковці.
