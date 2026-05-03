Додати "дорогий" вигляд інтер’єру можна за 6 гривень: який декор змінить усе за хвилину

Марина Бондаренко
Чим прикрасити кімнату. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця маленька деталь вплине на вигляд кімнати

Іноді для оновлення інтер’єру не потрібен ремонт чи великі витрати — достатньо одного невеликого декоративного елемента, який за хвилину змінює вигляд дверей і меблів.

Ідея полягає в тому, щоб кріпити невеликі китиці на дверні ручки або меблі — комоди, шафи чи двері в різні кімнати, як написали в "realsimple". Це не змінює саму конструкцію інтер’єру, але одразу додає помітний візуальний акцент.

Найчастіше китиці використовують на дверях ванної, спальні або гардеробної, а також на меблях із ключовими замками чи декоративними ручками. Їх легко встановити й так само легко замінити, якщо захочеться змінити стиль.

Як можна використати китиці в дизайні. Фото: "Телеграф"

Популярність цього прийому пояснюють його простотою: без фарбування, без ремонту і без витрат на нові меблі можна швидко оновити вигляд кімнати. Саме тому такий декор відносять до швидких і бюджетних способів змінити інтер’єр.

Загалом найпростіші китиці коштують від 6 гривень. Ціни коливаються залежно від дизайну, розміру та кількості в упаковці.

