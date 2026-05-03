Соус "з брудної сковорідки": кухар розповів, як використати залишки після смаження м'яса

Наталя Граковська
Деглазування
Деглазування. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Із залишків після смаження можна зробити смачну підливу

Після смаження або запікання м’яса чи риби на сковороді часто залишається темний ароматний осад — суміш жиру, карамелізованих соків, білків і вуглеводів. Багато хто звик просто мити посуд. Проте професійні кухарі не викидають осад на сковорідці, а використовують його для приготування базового соусу. Цей процес називають деглазуванням.

Як приготувати соус методом деглазування, розповів кухар Олександр Габак у соцмережі Threads.

Суть методу деглазування дуже проста. Після того як ви зняли зі сковорідки готове м’ясо чи овочі, не поспішайте її мити і не вимикайте вогонь. Влийте на гарячу поверхню приблизно 50–70 мл рідини. Це може бути сухе вино, бульйон або навіть звичайна вода. Рідина почне "піднімати" підсмажені частинки з дна — саме вони і дають насичений смак соусу.

Далі потрібно добре перемішати вміст, щоб ці шматочки розчинилися. У фіналі додайте невеликий шматочок холодного вершкового масла і вимкніть вогонь. Продовжуйте помішувати, поки соус не стане гладким і глянцевим.

Приготованим соусом "з брудної сковорідки" можна полити смажену курку, стейки або овочі. Його також можна використовувати як основу для більш складних соусів, додавши трави, часник чи вершки.

