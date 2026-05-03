Соус "з брудної сковорідки": кухар розповів, як використати залишки після смаження м'яса

Із залишків після смаження можна зробити смачну підливу

Після смаження або запікання м’яса чи риби на сковороді часто залишається темний ароматний осад — суміш жиру, карамелізованих соків, білків і вуглеводів. Багато хто звик просто мити посуд. Проте професійні кухарі не викидають осад на сковорідці, а використовують його для приготування базового соусу. Цей процес називають деглазуванням.

Як приготувати соус методом деглазування, розповів кухар Олександр Габак у соцмережі Threads.

Суть методу деглазування дуже проста. Після того як ви зняли зі сковорідки готове м’ясо чи овочі, не поспішайте її мити і не вимикайте вогонь. Влийте на гарячу поверхню приблизно 50–70 мл рідини. Це може бути сухе вино, бульйон або навіть звичайна вода. Рідина почне "піднімати" підсмажені частинки з дна — саме вони і дають насичений смак соусу.

Далі потрібно добре перемішати вміст, щоб ці шматочки розчинилися. У фіналі додайте невеликий шматочок холодного вершкового масла і вимкніть вогонь. Продовжуйте помішувати, поки соус не стане гладким і глянцевим.

Приготованим соусом "з брудної сковорідки" можна полити смажену курку, стейки або овочі. Його також можна використовувати як основу для більш складних соусів, додавши трави, часник чи вершки.