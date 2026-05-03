Три найкращі компаньйони для винограду: два врожаї на одній ділянці

Ці рослини не страждатимуть у тіні лози

Зазвичай між кущами винограду має бути мінімум три метри, і, особливо поки кущі молоді, багато землі простоює без діла. Що можна посадити під виноградом з метою економії простору, але не на шкоду культурам? Є три рослини, які легко і просто вживаються на винограднику, дозволяючи отримувати два врожаї з однієї ділянки. Було б бажання.

Полуниця

Полуниця та виноград — відмінне взаємовигідне сусідство. Поки виноград тільки набирається сил і розкриває бруньки, полуниця встигає відцвісти, отримати необхідну кількість сонця та почати плодоносити. А коли полуницю зібрали, настає черга винограду, який дарує своїй сусідці легку тінь, рятуючи її від спеки та суховіїв.

Морква

Моркву сіють ранньою весною, і сходить вона до моменту, коли виноград забирає на себе сонячне світло і тепло. Реальний досвід каже: посадити моркву у міжряддях винограду — чудовий спосіб отримати два врожаї, і корисного смачного овочу, і сонячної ягоди.

Редиска

Як і морква, редиска — культура холодостійка і дуже рання. Знову ж таки, поки виноград розпустить свої потужні пагони, ви зберете перший вітамінний урожай.

