У Львові може різко похолодати: синоптики назвали дати, коли буде майже "мінус"

Львівʼянам варто діставати теплі речі

Найближчими днями у Львові очікується різке погіршення погодних умов із суттєвим зниженням температури та опадами. Синоптики прогнозують, що пік похолодання припаде на кінець тижня.

Нічні показники термометрів можуть наблизитися до позначки +2°C. Такий прогноз зробила розрахункова модель WeatherNext 2.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Розрахункова модель WeatherNext 2 пише, що ситуація почне змінюватися вже у четвер, 23 квітня, коли місто накриє холодний атмосферний фронт. Цей день принесе дощі та відчутне похолодання: денна температура повітря становитиме лише +10°C, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +3°C. Через високу вологість та опади повітря здаватиметься значно холоднішим.

У п’ятницю, 24 квітня, буде найхолодніше. Попри те, що опади поступово припиняться, температура вночі впаде до +2°C. Вдень сонце лише злегка прогріє Львів, і максимальна позначка на термометрах не перевищить +9°C. Такий температурний режим триматиметься протягом усього дня, і лише ближче до вихідних холодний фронт почне відступати, звільняючи місце для поступового потепління.

Що прогнозує Укргідрометцентр

Дещо оптимістичніше виглядає прогноз від Укргідрометцентру, який обіцяє Львову трохи вищі температурні показники. Згідно з даними державної служби, у четвер, 23 квітня, очікується дощ, проте температура вдень може сягнути +12°C, а вночі не опуститься нижче +5°C.

У п'ятницю, 24 квітня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без суттєвих опадів, при цьому повітря вдень прогріється до +10°C, а нічний мінімум становитиме близько +4°C.

Який прогноз дає Sinoptik.ua

Популярний ресурс Sinoptik.ua, пише, що у четвер, 23 квітня, сервіс прогнозує суцільну хмарність та дощ, при цьому стовпчики термометрів вдень піднімуться до +13°C, а вночі покажуть стабільні +4°C.

У п'ятницю, 24 квітня, за даними ресурсу, львів'ян очікує похмурий день без опадів, але з нічним похолоданням до +3°C. Вдень температура зафіксується на позначці +11°C.

