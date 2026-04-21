В одну з областей України неочікувано повернулася зима: сніжне відео та прогноз

Популярний курорт вкрило сніговим килимом

В Україні знову похолодало, а в Карпати повернувся сніг. Снігом в ніч на 21 квітня засипало популярне туристичне селище Ворохта у Надвірнянському районі Івано-Франківської області.

У мережі публікують відео снігу, що засипав Ворохту. Він утворив досить товстий шар на землі, лежить на деревах. Картина абсолютно зимова, важко повірити, що це початок другої декади квітня.

Варто зазначити, що ще два дні тому, у Ворохті було тепло. Перша зелень вкрила землю.

Чи сніжитиме у Ворохті найближчими днями

За даними сайта метеопрогнозів sinoptik.ua, минулої ночі у Ворохті йшов мокрий сніг. На ранок він посилився, та йтиме практично весь день 21 квітня. Сніг не тане, адже температура повітря мінусова, протягом дня очікується до -1 градуса.

Наступними днями теж буде прохолодно, але снігу синоптики не чекають. У четвер, 23 квітня, йтиме дощ.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що в останні тижні квітня погода не потішить українців теплом та стабільністю, адже синоптики прогнозують сильні опади та заморозки. Подекуди стовпчик термометра може показати до -3 градусів.