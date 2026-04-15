Абрикоси під загрозою: нічні морози можуть залишити українців без врожаю

Негода нищить українські сади

В Україні вже понад тиждень тримається нестійка весняна погода — прохолодна, волога і з періодичними дощами, які не приносять суттєвої користі. Такі умови уповільнили розвиток рослин і створили додаткові ризики для садівництва.

Ситуація загострилася в ніч на 13 квітня, коли хвиля арктичного повітря дійшла навіть до південних регіонів. Зокрема, на Одещині зафіксовано мороз до –2,2°, а на Миколаївщині — до –2,3°.

У центральній частині країни, на Черкащині, вперше цієї весни відмічено заморозки у повітрі інтенсивністю 1–3°. Для цього періоду вважається небезпечним явищем.

Найбільше постраждали ранньоквітучі плодові дерева. Абрикоси, алича та подекуди персики саме перебували у фазі цвітіння, коли навіть незначне зниження температури може знищити майбутній урожай. Заморозки такої сили здатні пошкоджувати квітки, що впливає на формування плодів.

Якщо така погода збережеться, наслідки для врожаю можуть бути відчутними. Садівникам радять уважно стежити за станом насаджень і за можливості застосовувати захисні заходи, аби мінімізувати втрати.

