Во Львове может резко похолодать: синоптики назвали даты, когда будет почти "минус"

Львовянам следует доставать теплые вещи

В ближайшие дни во Львове ожидается резкое ухудшение погодных условий с существенным понижением температуры и осадками. Синоптики прогнозируют, что пик похолодания придется на конец недели.

Ночные показатели термометров могут приблизиться к отметке +2°C. Такой прогноз сделала расчетная модель WeatherNext 2.

Примечание: Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Расчетная модель WeatherNext 2 пишет, что ситуация начнет меняться уже в четверг, 23 апреля, когда город накроет холодный атмосферный фронт. Днем будет идти дождь и сильное похолодание: дневная температура воздуха составит лишь +10°C, а ночью столбики термометров опустятся до +3°C. Из-за высокой влажности и осадков воздух будет казаться более холодным.

В пятницу, 24 апреля, будет самое холодное. Несмотря на то, что осадки постепенно прекратятся, температура ночью упадет до +2°C. Днем солнце лишь немного прогреет Львов, и максимальная отметка на термометрах не превысит +9°C. Такой температурный режим будет держаться в течение всего дня, и только ближе к выходным холодный фронт начнет отступать, освобождая место для постепенного потепления.

Что прогнозирует Укргидрометцентр

Несколько оптимистичнее выглядит прогноз от Укргидрометцентра, который обещает Львову более высокие температурные показатели. Согласно данным государственной службы, в четверг, 23 апреля, ожидается дождь, однако температура днем может достичь +12°C, а ночью не опустится ниже +5°C.

В пятницу, 24 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, при этом воздух днем прогреется до +10°C, а ночной минимум составит около +4°C.

Какой прогноз дает Sinoptik.ua

Популярный ресурс Sinoptik.ua пишет, что в четверг, 23 апреля, сервис прогнозирует сплошную облачность и дождь, при этом столбики термометров днем поднимутся до +13°C, а ночью покажут стабильные +4°C.

В пятницу, 24 апреля, по данным ресурса, львовян ожидает пасмурный день без осадков, но с ночным похолоданием до +3°C. Днем температура зафиксируется на отметке +11°C.

