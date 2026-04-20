Весна бере паузу? Яка погода зустріне киян на тижні з 21 по 26 квітня

Прогноз для жителів столиці буде неприємним

Жителям столиці найближчими днями доведеться знову дістати теплі речі, оскільки весна вирішила взяти невелику паузу. Остання декада квітня у Києві розпочнеться з доволі нестабільної та прохолодної погоди.

За даними розрахункової моделі WeatherNext 2, період з 21 по 26 квітня обіцяє бути по-справжньому випробувальним. Синоптичні дані вказують на те, що температура повітря у столиці суттєво коливатиметься.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Погода у Києві 21 квітня

Тиждень розпочнеться зі стриманої погоди. Вночі температура повітря опуститься до +2°C, тому ранок буде досить свіжим. Вдень очікується близько +9°C. Небо буде переважно хмарним, можливі короткочасні опади, тому варто бути готовими до вогкості протягом дня.

Що підготувала погода 22 квітня

Ситуація майже не зміниться. Вночі термометри покажуть +2°C, а вдень повітря прогріється лише до +12°C. Хмарність залишиться щільною, сонце з'являтиметься рідко. Вітер помірний, північно-західний, що додаватиме відчуття прохолоди.

Чого чекати киянам 23 квітня

Найхолодніший день тижня. Вночі температура може опуститися до +1°C, а вдень стовпчики термометрів не піднімуться вище +8°C. Це день, коли велика ймовірність не просто дощу, а опадів зі змішаною фазою, тому варто подбати про взуття, яке не промокає та верхній одяг.

Чи будуть опади у Києві з 21 по 26 квітня

Чи буде тепло у Києві 24 квітня

Ситуація почне поступово вирівнюватися. Вночі ще досить прохолодно — близько +1°C, проте вдень сонце частіше пробиватиметься крізь хмари, температура повітря при цьому буде до +10°C. Дощі стануть менш інтенсивними та короткочасними.

Погода у Києві 25 квітня

Вихідні обіцяють бути приємнішими. Вночі температура становитиме +2°C, а вдень повітря прогріється до +8°C. Хмарність буде змінною, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Це найкращий день для прогулянок на свіжому повітрі.

Прогноз погоди для Києва 26 квітня

Завершення тижня буде найтеплішим. Вночі очікується +2°C, а вдень стовпчики термометрів сягнуть позначки +9°C. Погода буде хмарною з проясненнями, день пройде без значних опадів, що стане гарним завершенням цього прохолодного тижня.

Який прогноз для Києва від Укргідрометцентру

Фахівці Укргідрометцентру попереджають киян про нестабільну синоптичну ситуацію протягом найближчого робочого тижня. Попри сонячне вікно у середині тижня з температурою до +12°C, уже в четвер до столиці прийдуть дощі, а денна температура впаде до +8…+9°C. Нічні показники залишатимуться досить низькими — у межах +2…+5°C, тому прощатися з теплим верхнім одягом поки зарано.

Що каже Sinoptik про погоду у Києві з 21 по 26 квітня

За даними сервісу Sinoptik, на киян чекає тиждень із типовою квітневою прохолодою та частими опадами. Найбільш сонячним і теплим днем стане середа, 22 квітня, коли повітря прогріється до +12°C, проте вже з четверга небо затягнуть хмари, а денна температура коливатиметься в межах +6…+10°C. Особливу увагу варто звернути на суботу, яка обіцяє бути найхолоднішою — лише +6°C вдень під акомпанемент дощу. Нічні температури протягом усього тижня залишатимуться низькими, від +2°C до +5°C, тому теплий одяг і парасолька будуть незмінними супутниками містян.

