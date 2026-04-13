"Річкова цариця" в 4 кіло: де молодому рибалці пощастило з плямистою хижачкою (фото)

Українець показав гарний улов щуки

У Львівській області місцевий рибалка впіймав велику щуку вагою близько 4 кілограмів. Така риба може сягати до 30 кілограмів.

Він поділився своїм уловом на особистій сторінці у Facebook. У хижака провисає живіт від власної ваги.

На фото можна побачити, який рибалка щасливий зі своїм трофеєм.

Щука — що це за риба

Щука звичайна — поширений прісноводний хижак, який мешкає в річках, озерах і водосховищах Європи, Азії та Північної Америки. Вона має видовжене, торпедоподібне тіло, сіро-зелене забарвлення з темними плямами та велику голову з потужними гострими зубами. Така будова дозволяє їй ефективно полювати із засідки, ховаючись у водній рослинності та різко атакуючи здобич.

Зазвичай щуки можуть виростати до 1,5 метра завдовжки та важити понад 20-30 кілограмів, хоча у більшості випадків трапляються значно менші особини. У природі цей вид відіграє важливу роль регулятора популяцій інших риб, підтримуючи баланс у водоймах.

