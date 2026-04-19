Змінює колір прямо в руках: українець упіймав одну із найзагадковіших риб (фото)

Ця риба виживає навіть там, де інші види ніяк не змогли б

Укаїнському рибалці вдалося виловити одну з незвичайних і маловивчених прісноводних риб — лин. Вона відома своєю унікальною здатністю змінювати колір прямо на повітрі.

Відповідну фотографію було опубліковано у групі "Перший Західнорегіональний Рибальський Портал (ПЗРП)" у Facebook.

Унікальність улову полягає також і в тому, що лин зазвичай мешкає в спокійних водоймах — ставках, озерах і поточних річках і, як правило, тримається біля дна, тому його помітити і тим більше зловити — рідкість.

Що відомо про рибу лин

Лин є рибою сімейства коропових, яка мешкає у прісноводних водоймах Європи та Азії. Її одразу можна впізнати завдяки зелено-золотистому забарвленню, яке допомагає їй маскуватися серед водної рослинності. Тіло линя вкрите дрібною, щільно прилеглою лускою, а плавці мають округлу форму, що надає йому унікального вигляду.

Цікаво, що лин має унікальну здатність змінювати забарвлення в залежності від умов проживання. У каламутних водоймах його луска стає темнішою, а в чистих і світлих — набуває золотистого відтінку. Це робить його ще більш загадковим та цікавим для спостереження, пише Fishing Blog.

Лин воліє триматися в тихих, зарослих м’якою підводною рослинністю, затоках річок, старицях, протоках зі слабкою течією. Добре почувається в озерах, великих ставках, зарослих по берегах очеретом, очеретом і осокою. Зазвичай веде одиночний, малорухливий спосіб життя. Тримається біля дна, серед чагарників, уникаючи яскравого світла. Невимогливий до концентрації кисню у воді, що дозволяє йому жити там, де багато інших видів риб вижити не можуть.

Температура води грає ключову роль життя линя. Він найбільш активний за температури від 15 до 25 градусів Цельсія. У холодну пору року лин заривається в мул і впадає в сплячку, що дозволяє йому переживати суворі зими. Ця поведінка робить його унікальним серед інших прісноводних риб.

Лин має довжину 20-40 см, може досягати 70 см із вагою до 7,5 кілограм.

