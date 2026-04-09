Вона отруйна? Українець упіймав рибу незвичайного кольору

Цей вид живе в прибережних водах, лиманах, солонуватих та прісних лагунах Чорного та Азовського морів

Український рибалка з Києва виловив загадкову на перший погляд рибу. У неї досить незвичайне забарвлення на сонці — буро-коричневе тіло з темними плямами та смугами, що створюють тигровий малюнок.

Відповідне відео було опубліковано у Facebook на сторінці Zheka River. Автор поцікавився у своєї аудиторії, як називається риба, яку йому вдалося виловити і чи небезпечна вона.

"Впіймав тигрового бичка. Він отруйний?", — підписав він відео.

У коментарях під постом авторові відповіли, що

"Це такий бичок. Буває і більше. Ловила, іноді"

"Бичок-жабоголовий"

"Прикольний бичок … ніколи таких не бачив"

Коментарі у Facebook

Коментарі у Facebook

"Телеграф" зазначає, що якщо рибу було виловлено в Дніпрі, що з великою ймовірністю на відео — бичок-жабоголовий, про який згадували у коментарях.

Про це говорить характерне забарвлення — буро-коричневе тіло з темними плямами та смугами, плавці рудувато-жовтогарячі. Відрізняється добре помітним малюнком "камуфляжного" або "тигрового" типу. Риба має подовжене і злегка стиснуте з боків тіло з масивною головою. Особливістю є вузький хвостовий кінець.

Бичок-жабоголовий абсолютно нешкідливий для людини. У нього на голові є характерні "жабині" складки та шипи, через що його нерідко плутають з отруйними рибами. Однак насправді він не виділяє токсинів і небезпеки не становить.

Бичок-батіг мешкає в прибережних водах, лиманах, солонуватих і прісних лагунах Чорного і Азовського морів. Довжина досягає 35-40 см при вазі до 600 р. живе до восьми років.

Бичок-жабоголовий. Фото: Вікіпедія

Також слід додати, що у деяких місцях чисельність цього виду риб скорочується. Тому в Червоній книзі Чорного моря бичок-жабоголовий відзначений як вид із низьким ризиком зникнення в українській частині моря.

Бичок-жабоголовий. Фото: Вікіпедія

