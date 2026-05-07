Освіжувачі повітря більше не потрібні: як наповнити дім ароматом без хімії

Ароматний пар розповсюджуватиметься по всій оселі

Замість магазинних освіжувачів повітря люди частіше шукають більш прості способи ароматизації дому без хімії. Один з таких методів передбачає використання лише каструлі води та кількох звичних інгредієнтів.

Як саме це працює і чому такий метод називають одним із найзатишніших лайфхаків для дому, написали в "Going Green".

Тож, один із популярних способів — "slow simmer pot", коли фрукти та спеції повільно нагріваються у воді й наповнюють дім ароматом.

Такий метод дає м’який запах, який поступово розповсюджується по всьому приміщенню. Зазвичай використовують каструлю на плиті, але також підходять мультиварки або підігрівачі, які можна залишати без нагляду.

Процес простий: у воду додають інгредієнти, доводять до легкого кипіння, потім зменшують вогонь і періодично доливають воду. Деякі суміші можуть працювати кілька днів.

Популярні поєднання: кава з корицею і гвоздикою, апельсин із журавлиною та корицею, лимонна цедра з розмарином і лавровим листом, яблука з корицею та гвоздикою.

