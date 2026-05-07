Освежители воздуха больше не нужны: как наполнить дом ароматом без химии
Ароматный пар будет распространяться по всему жилище
Вместо магазинных освежителей воздуха люди чаще ищут более простые способы ароматизации дома без химии. Один из таких методов предполагает использование только кастрюли воды и нескольких обычных ингредиентов.
Как именно это работает и почему такой метод называют одним из самых уютных лайфхаков для дома, написали в "Going Green".
Один из популярных способов — "slow simmer pot", когда фрукты и специи медленно нагреваются в воде и наполняют дом ароматом.
Такой метод дает мягкий запах, постепенно распространяющийся по всему помещению. Обычно используют кастрюлю на плите, но также подходят мультиварки или подогреватели, которые можно оставлять без присмотра.
Процесс прост: в воду добавляют ингредиенты, доводят до легкого кипения, затем убавляют огонь и периодически доливают воду. Некоторые смеси могут работать несколько дней.
Популярные сочетания: кофе с корицей и гвоздикой, апельсин с клюквой и корицей, лимонная цедра с розмарином и лавровым листом, яблоки с корицей и гвоздикой.
