Залучення іноземців до ЗСУ не вирішить проблему? Нардепка вказала на тендітні моменти реформи

Питання мобілізації потребує комплексної реформи, вважає парламентарка

Міноборони серйозно розглядає можливість масового залучення іноземців для служби до ЗСУ та готове давати таким військовим близько 10 тисяч доларів на місяць. Проте в реформі, що обговорюється, є проблемні моменти.

Про це розповіла членкиня комітету з нацбезпеки, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз. На її думку, рекрутинг в інших країнах не вирішить усіх складнощів мобілізації в Україні радикально. Крім того, невідомо де взяти додаткові кошти.

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"Адже питання мобілізації потребує комплексної реформи. Залучення іноземців є допоміжним механізмом, але не вирішальним. Але, безумовно, потрібно розширювати цей формат і давати можливість рекрутинговим центрам більше повноважень та розширювати їх здібності. Це має бути підкріплено, звісно, і фінансами", — додала Фріз.

Ірина Фріз

Крім того, народна обраниця нагадала, що такі ініціативи поки що є лише концепцією.

"Жодних конкретних рішень зараз немає. Є тільки загальне бачення концепції, не підкріпленої нормативними документами. Проблемні нюанси мобілізації потребують вирішення на рівні внесення змін до законодавства, а не підзаконних актів Кабміну", – резюмувала вона.

Нагадаємо, запланована реформа мобілізації серед іншого може передбачати посилення системи блокування рахунків. Щоправда, як це планують зробити, невідомо.