Залучення іноземців до ЗСУ не вирішить проблему? Нардепка вказала на тендітні моменти реформи
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Питання мобілізації потребує комплексної реформи, вважає парламентарка
Міноборони серйозно розглядає можливість масового залучення іноземців для служби до ЗСУ та готове давати таким військовим близько 10 тисяч доларів на місяць. Проте в реформі, що обговорюється, є проблемні моменти.
Про це розповіла членкиня комітету з нацбезпеки, народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз. На її думку, рекрутинг в інших країнах не вирішить усіх складнощів мобілізації в Україні радикально. Крім того, невідомо де взяти додаткові кошти.
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"Адже питання мобілізації потребує комплексної реформи. Залучення іноземців є допоміжним механізмом, але не вирішальним. Але, безумовно, потрібно розширювати цей формат і давати можливість рекрутинговим центрам більше повноважень та розширювати їх здібності. Це має бути підкріплено, звісно, і фінансами", — додала Фріз.
Крім того, народна обраниця нагадала, що такі ініціативи поки що є лише концепцією.
"Жодних конкретних рішень зараз немає. Є тільки загальне бачення концепції, не підкріпленої нормативними документами. Проблемні нюанси мобілізації потребують вирішення на рівні внесення змін до законодавства, а не підзаконних актів Кабміну", – резюмувала вона.
Нагадаємо, запланована реформа мобілізації серед іншого може передбачати посилення системи блокування рахунків. Щоправда, як це планують зробити, невідомо.