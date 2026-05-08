Дістаньте це з кухонної шафи. Звичайний порошок врятує ваш урожай від загибелі

Розчиніть цей копійчаний продукт у воді

Ваші рослини можуть загинути ще до того, як ви встигнете зібрати перший кошик врожаю, а ворог при цьому виглядає як звичайний білий пил. Поки більшість дачників витрачають цілі статки на токсичні отрутохімікати, досвідчені господарі дістають із кухонної шафи один-єдиний засіб.

Виявляється, щоб зупинити справжню садову епідемію, достатньо змішати цей секретний інгредієнт зі звичайною водою, розповідає Super Express.

Йдеться про борошнисту росу — агресивне грибкове захворювання, яке буквально висмоктує життя з рослин. Підступність хвороби в тому, що вона підлаштовується під будь-які умови:

Борошниста роса любить теплу та суху погоду. Вона атакує помідори, огірки, кабачки та квіти (особливо троянди та айстри). Спочатку на листі з’являється безневинний білий наліт, що нагадує борошно, але незабаром він буріє, а листя в’яне і гине.

Несправжня борошниста роса — повна протилежність, вона процвітає у вологому середовищі. Цей грибок "спеціалізується" на капусті, шпинаті та винограді. Він хитріший за свого родича: білий наліт ховається на нижній стороні листа, а зверху видно лише знебарвлені плями. Без лікування рослина просто висихає до коріння.

Як урятувати врожай?

На щастя, порятунок коштує копійки. Звичайна харчова сода ефективно знищує грибкові спори. Для приготування лікувального розчину достатньо розчинити 10 г соди у літрі води. На відміну від хімії, цей домашній спрей є безпечним для вас і навколишнього середовища, а результат видно вже через кілька днів щоденного обприскування.

