Достаньте это из кухонного шкафа. Обычный порошок спасет ваш урожай от гибели

Растворите этот копеечный продукт в воде

Ваши растения могут погибнуть еще до того, как вы успеете собрать первую корзину урожая, а враг при этом выглядит как обычная белая пыль. Пока большинство дачников тратят целые состояния на токсичные ядохимикаты, опытные хозяева достают из кухонного шкафа одно-единственное средство.

Оказывается, чтобы остановить настоящую садовую эпидемию, достаточно смешать этот секретный ингредиент с обычной водой.

Речь идет о мучнистой росе — агрессивном грибковом заболевании, которое буквально высасывает жизнь из растений. Коварство болезни в том, что она подстраивается под любые условия:

Мучнистая роса обожает теплую и сухую погоду. Она атакует помидоры, огурцы, кабачки и цветы (особенно розы и астры). Сначала на листьях появляется невинный белый налет, напоминающий муку, но вскоре он буреет, а листья увядают и гибнут.

Ложная мучнистая роса — полная противоположность, она процветает во влажной среде. Этот грибок "специализируется" на капусте, шпинате и винограде. Он хитрее своего сородича: белый налет прячется на нижней стороне листа, а сверху видны лишь обесцвеченные пятна. Без лечения растение просто высыхает на корню.

Как спасти урожай?

К счастью, спасение стоит копейки. Обычная пищевая сода эффективно уничтожает грибковые споры. Для приготовления целебного раствора достаточно растворить 10 г соды в литре воды. В отличие от химии, этот домашний спрей безопасен для вас и окружающей среды, а результат виден уже через несколько дней ежедневного опрыскивания.

