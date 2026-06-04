В Україні почнуть рахувати пенсії інакше: що зміниться з серпня і на що це вплине

Пенсійний фонд допомагатиме громадянам шукати втрачені чи архівні документи

В Україні змінять порядок підрахунку трудового стажу. З серпня 2026 року українцям зараховуватимуть роботу навіть за відсутності сплати ЄСВ.

Про це пише видання "На пенсії".

Нові правила

Як було раніше

Якщо громадянин працював та отримував зарплату, несплата ЄСВ могла позбавити його необхідних років стажу для виходу на пенсію.

Що зміниться

У серпні 2026 року набирає чинності Закон №4851-IX. Він дозволяє зараховувати подібні "проблемні" періоди до пенсійного стажу, навіть якщо до бюджету не надходили страхові внески.

Є умова

Важливо: період зарахують лише у тому разі, якщо роботодавець офіційно нараховував зарплату та своєчасно передавав звіти до податкової. Іншими словами, державі потрібні документальні докази нарахування внесків, хай навіть вони й не дійшли до бюджету.

Що з розміром виплат

Нові правила допоможуть вийти на пенсію вчасно, але не збільшать її розмір. Під час розрахунку суми врахують лише місяці з реальними виплатами до бюджету, тож "проблемні" періоди на розмір пенсії не вплинуть.

Також Пенсійний фонд допомагатиме громадянам шукати втрачені чи архівні документи про роботу та заробіток.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Пенсійний фонд не встигає своєчасно оцифрувати усі трудові книжки українців.