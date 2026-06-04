Спека різко увірветься в Запоріжжя? Коли до міста може прийти справжнє літо

Думки синоптиків розділилися

У Запоріжжі очікується швидке потепління. Після тижнів температурних гойдалок до міста вже днями може прийти справжня літня спека.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, поточний період помірного тепла зміниться різким та потужним стрибком температур. Перелом очікується вже 5 червня, коли стовпчики термометрів поповзуть угору (до +27 градусів). При цьому потепління не буде тимчасовим: штучний інтелект прогнозує до +34 градусів на початку наступного тижня (8–10 червня).

Погода в Запоріжжі

Про різке потепління також попереджають і фахівці "Укргідрометцентру". На їхню думку, воно розпочнеться з 5 червня (+25 градусів) і продовжуватиметься у наступні дні — до +27 градусів до 13 червня.

Погода в Запоріжжі

Спекотні дні прогнозує і сервіс Meteofor — до +29 градусів до 7 червня. Проте за даними цього ресурсу, погоду можуть зіпсувати дощі, які "збиватимуть" температуру до +27…+25 градусів у наступні дні.

Погода в Запоріжжі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку погоду чекати в Україні восени.