Батьки з інвалідністю та мобілізація: як оформити відстрочку і виїхати за кордон

Для виїзду як супровід потрібні документи про інвалідність і не тільки

Виїхати за кордон, супроводжуючи батька чи матір з інвалідністю, може навіть військовозобов'язаний. При цьому наявність відстрочки не обов'язкова.

Як пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA", для виїзду за кордон для супроводу батька/матері з інвалідністю I чи II групи потрібно мати:

закордонні паспорт

посвідчення, що підтверджує інвалідність

свідоцтво про народження сина

документ, що підтверджує спільне проживання з батьком (ще може бути витяг з реєстру територіальної громади)/акт догляду

військово-обліковий документ сина та якщо супроводжує батька, то і його.

Проте військовозобов'язаний чоловік, який вивозить батька чи матір за кордон, не має бути у розшуку. Юрист Юрій Айвазян наголошує — виїхати як супровід за кордон при наявності статусу "в розшуку" не вийде.

"По-перше, старшому сину необхідно знятися з розшуку ТЦК, оскільки за наявності розшуку, чоловіка доставлять до ТЦК прямо з пункту пропуску. По-друге, для того, аби без проблем дістатися до згаданого пункту пропуску через блок-пости, потрібно мати оформлену відстрочку від призову за мобілізацією", — пише він у відповідь на питання, чи може чоловік в розшуку, при наявності інших родичів, вивезти батька з інвалідністю за кордон.

Ситуація, з якою звернулись до юристів/ Скриншот

Як отримати відстрочку, якщо батьки мають інвалідність

Якщо людина має тільки одного з батьків з інвалідністю I чи II групи та не має рідних повнолітніх братів і сестер, відстрочку можна оформити онлайн у застосунку Резерв+. Після поданого запиту система перевірить дані в державних реєстрах, і якщо немає інших даних відстрочка з'явиться автоматично і буде продовжуватись. Зазвичай на це потрібно від кількох хвилин до кількох годин.

Які дані мають бути в системі:

дані про інвалідність в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду

коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);

в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо ці дані не актуальні, потрібно оновити і потім подавати документи. В інших випадках, відстрочка оформлюється через ЦНАП. Є тип відстрочки за сімейними обставинами: "постійно доглядаєте за дружиною/чоловіком, батьками, батьками дружини/чоловіка або іншими близькими родичами з інвалідністю I–II групи за відсутності інших працездатних утримувачів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловіків 60+ не можуть мобілізовувати на загальних підставах. Вони можуть мати річний контракт з ЗСУ, однак є кілька обов'язкових умов.