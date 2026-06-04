Батьки з інвалідністю та мобілізація: як оформити відстрочку і виїхати за кордон
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Для виїзду як супровід потрібні документи про інвалідність і не тільки
Виїхати за кордон, супроводжуючи батька чи матір з інвалідністю, може навіть військовозобов'язаний. При цьому наявність відстрочки не обов'язкова.
Як пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA", для виїзду за кордон для супроводу батька/матері з інвалідністю I чи II групи потрібно мати:
- закордонні паспорт
- посвідчення, що підтверджує інвалідність
- свідоцтво про народження сина
- документ, що підтверджує спільне проживання з батьком (ще може бути витяг з реєстру територіальної громади)/акт догляду
- військово-обліковий документ сина та якщо супроводжує батька, то і його.
Проте військовозобов'язаний чоловік, який вивозить батька чи матір за кордон, не має бути у розшуку. Юрист Юрій Айвазян наголошує — виїхати як супровід за кордон при наявності статусу "в розшуку" не вийде.
"По-перше, старшому сину необхідно знятися з розшуку ТЦК, оскільки за наявності розшуку, чоловіка доставлять до ТЦК прямо з пункту пропуску. По-друге, для того, аби без проблем дістатися до згаданого пункту пропуску через блок-пости, потрібно мати оформлену відстрочку від призову за мобілізацією", — пише він у відповідь на питання, чи може чоловік в розшуку, при наявності інших родичів, вивезти батька з інвалідністю за кордон.
Як отримати відстрочку, якщо батьки мають інвалідність
Якщо людина має тільки одного з батьків з інвалідністю I чи II групи та не має рідних повнолітніх братів і сестер, відстрочку можна оформити онлайн у застосунку Резерв+. Після поданого запиту система перевірить дані в державних реєстрах, і якщо немає інших даних відстрочка з'явиться автоматично і буде продовжуватись. Зазвичай на це потрібно від кількох хвилин до кількох годин.
Які дані мають бути в системі:
- дані про інвалідність в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду
- коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
- в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.
Якщо ці дані не актуальні, потрібно оновити і потім подавати документи. В інших випадках, відстрочка оформлюється через ЦНАП. Є тип відстрочки за сімейними обставинами: "постійно доглядаєте за дружиною/чоловіком, батьками, батьками дружини/чоловіка або іншими близькими родичами з інвалідністю I–II групи за відсутності інших працездатних утримувачів".
Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловіків 60+ не можуть мобілізовувати на загальних підставах. Вони можуть мати річний контракт з ЗСУ, однак є кілька обов'язкових умов.