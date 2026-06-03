Рахунок на сотні: скільки українців депортували з Польщі з початку року

Десятки українців намагалися потрапити до сусідів незаконно

За перші три місяця 2026 року Польща зобовʼязала покинути свою території 610 громадян України. Цю інформацію "Телеграф" отримав від Прикордонної служби країни.

"У польській правовій термінології депортованою особою вважається іноземець, щодо якого було винесено та виконано рішення про зобов’язання залишити територію Республіки Польща", — пояснили нашому виданню у відомстві.

Серед підстав, через які може бути винесено таке рішення, там назвали "міркування національної оборони або безпеки, захист громадської безпеки та громадського порядку, а також інтереси Республіки Польща".

На другому місці за кількістю депортацій — громадяни Грузії — 468; та Колумбії — 295.

Девʼятеро українців було видворено з країни за процедурою реадмісії — це примусове повернення до країни походження або транзиту осіб без громадянства чи тих, хто порушив міграційне законодавство.

Загалом у першому кварталі цього року до Польщі вʼїхало 1,8 млн громадян України. Всього 4,1 тис. українців було відмовлено у вʼїзді.

Прикордонниками було виявлено 689 громадян, які намагалися перетнути кордон незаконно. 584 з них намагалися потрапити до сусідньої держави з території Німеччини.

74 українці намагалися скористатися підробленими документами, необхідними для перебування на польській території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли ЄС винесе рішення щодо продовження тимчасового захисту громадян України.