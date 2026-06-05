Не тільки квартира та бізнес: у чоловіка Маркарової зʼявився паспорт іншої країни

Співвласник Акордбанку володіє нерухомістю та бізнесом за океаном

Чоловік колишньої посолки України в США, а нині радниці президента з питань відбудови та інвестицій Оксани Маркарової Данило Волинець отримав американське громадянство.

Про це "Телеграфу" стало відомо з документів Нацбанку. Волинець є найбільшим співвласником Акордбанку.

"Можна лише припускати, що в цьому йому посприяла дружина Оксана Маркарова, яка з лютого 2021 року по серпень 2025-го обіймала посаду надзвичайного і повноважного посла України у США", – йдеться у матеріалі "НБУ влаштує новий стрес для найбільших банків. У кого найгірші показники — перелік".

Власники Акордбанку. Довідка НБУ

Що відомо про Данила Волинця

Данило Волинець народився 1958 року у сім’ї письменника, дисидента та правозахисника Методія Волинця.

Закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю "Планування народного господарства". Має майже п’ятирічний досвід роботи в системі Будбанку СРСР (пізніше – "Промінвестбанк"). У 2007-2018 роках входив до складу Наглядової ради "Ощадбанку", а якийсь час також очолював її.

У 1986-1989 роках Волинець обіймав посаду головного бухгалтера Будівельного управління Київміськбуду, після чого продовжив кар’єру у приватних інвестиційних компаніях. У 2008 році став одним зі співзасновників "Акордбанку" і згодом його кінцевим бенефіціарним власником.

Волинець має бізнес як в Україні, так і за кордоном. У липні 2018 року банкір придбав у США квартиру площею 278 кв. м. У 2022 році він відкрив там компанію RUTA LLC — ресторан, розташований у престижному районі Вашингтона, що спеціалізується на традиційній українській кухні. З даних декларації Маркарової за 2024 рік стало відомо, що у її чоловіка з’явилася компанія під назвою ВРЗ2036, вартістю 38 млн грн. При цьому у декларації політика були відсутні дані про доходи чоловіка від його бізнесу в Америці.

Також Волинець є членом виконавчої ради Ukraine House DC (Вашингтон, округ Колумбія, США). Варто зазначити, що Оксана Маркарова є головою консультативної ради фундації.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали співробітників Акордбанку, яким володіє Волинець. Чоловіки перевозили військовозобов’язаних громадян до кордону в інкасаторському автомобілі. Послуга з перевезення коштувала 1500 доларів США.