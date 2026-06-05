Букет півонії радуватиме довше: що потрібно додати у вазу з квітами

Дізнайтеся, як доглядати зрізані квіти

Півонії у вазі — одна з найкращих прикрас для дому на початку літа. Але тішать вони, як правило, недовго. Уже через кілька днів пелюстки починають обсипатися, а стебла підгнивають.

Розповідаємо, що потрібно зробити з першого ж дня, щоб букет залишався красивим якомога довше.

Які півонії купувати

Якщо хочете, щоб квіти довго стояли, обирайте бутони з уже проявленим кольором, але ще не розкриті повністю. Повністю закриті суцвіття можуть взагалі не розкритися у вазі. Повністю розпущені квіти простоять лише 3–4 дні.

Якщо зрізаєте півонії в саду, робіть це рано-вранці і обов’язково гострим секатором під кутом 45 градусів. Зім’ятий або розчавлений стебель буде гірше вбирати воду, і квітка зів’яне швидше.

Як підготувати вазу та воду

Ваза для квітів має бути чистою. Для півоній найкраще підходить прохолодна вода: водопровідна або кип’ячена й охолоджена. Стебла потрібно занурити у воду хоча б на кілька сантиметрів.

Воду півоніям потрібно змінювати щодня. На порталі Regiodom також рекомендують щоразу трохи підрізати кінчики стебел під кутом. Також потрібно одразу прибирати зів’ялі пелюстки і листя, щоб вони не забруднювали воду і не пришвидшували псування букета.

Куди поставити вазу з півоніями

Півонії не люблять прямого сонця і протягів. Найкраще місце для цих квітів — злегка затінений кут кімнати подалі від вентиляторів, кондиціонерів і відкритих вікон.

Півонії. Фото згенеровано ШІ, колаж "Телеграфа"

Що додати у воду, щоб півонії стояли довше

Є кілька простих засобів, що продовжують життя букета.

Кілька крапель лимонного соку або оцту у вазі створять слабокисле середовище, яке гальмує ріст бактерій.

у вазі створять слабокисле середовище, яке гальмує ріст бактерій. Мідна монета на дні вази сповільнить розвиток грибків і плісняви.

на дні вази сповільнить розвиток грибків і плісняви. Чайна ложка цукру у воді буде живити квіти і допомагати їм довше тримати форму. Половина таблетки аспірину — знижує розмноження бактерій у воді.

При правильному догляді півонії у вазі можуть простояти до двох тижнів.