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Старі холодильники поїдуть на дачу: нові моделі економлять простір і більш зручні

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Класичні холодильники поступаються новим рішенням Новина оновлена 05 червня 2026, 19:13
Класичні холодильники поступаються новим рішенням. Фото Колаж "Телеграфу"

На яку модель варто звернути увагу

Звичні холодильники поступово починають витісняти нові рішення. Експерти припускають, що саме ці технології можуть змінити вигляд кухонь у найближчі роки і стати новим стандартом.

Як написали в "Оkdiario", альтернативою холодильникам на кухнях стануть вбудовані холодильники та моделі з декоративними панелями.

Вбудовані холодильники дозволяють краще організувати простір і роблять кухню більш акуратною та мінімалістичною. Вони кріпляться прямо до кухонних меблів, тому виглядають як частина гарнітура і не виділяються в інтер’єрі.

Водночас ще один варіант — холодильники з панелями, які можна змінювати. На них встановлюється декоративна накладка, тож зовнішній вигляд техніки легко оновити без заміни самого приладу.

Фахівці пояснюють, що головні переваги нових рішень — це естетика, економія простору та гнучкість у дизайні. Такі холодильники особливо підходять для сучасних кухонь відкритого типу.

Чим замінити холодильник на кухні
Який вигляд мають вбудовані холодильники та моделі з декоративними панелями

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити старі килимки біля вхідних дверей.

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#Ремонт #Кухня #Холодильник #Тренд