Старі холодильники поїдуть на дачу: нові моделі економлять простір і більш зручні

На яку модель варто звернути увагу

Звичні холодильники поступово починають витісняти нові рішення. Експерти припускають, що саме ці технології можуть змінити вигляд кухонь у найближчі роки і стати новим стандартом.

Як написали в "Оkdiario", альтернативою холодильникам на кухнях стануть вбудовані холодильники та моделі з декоративними панелями.

Вбудовані холодильники дозволяють краще організувати простір і роблять кухню більш акуратною та мінімалістичною. Вони кріпляться прямо до кухонних меблів, тому виглядають як частина гарнітура і не виділяються в інтер’єрі.

Водночас ще один варіант — холодильники з панелями, які можна змінювати. На них встановлюється декоративна накладка, тож зовнішній вигляд техніки легко оновити без заміни самого приладу.

Фахівці пояснюють, що головні переваги нових рішень — це естетика, економія простору та гнучкість у дизайні. Такі холодильники особливо підходять для сучасних кухонь відкритого типу.

Який вигляд мають вбудовані холодильники та моделі з декоративними панелями

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