Люди, які відмовляються знімати взуття в чужому домі, не завжди поводяться нечемно

Психологи пояснили причини такої поведінки

Людина може прийти в чужу оселю і не зняти взуття. Психологи зазначають, що це може бути пов’язано з відчуттям безпеки та потребою контролю, а не з етикетом.

За словами експертів, суперечки про взуття в домі насправді рідко стосуються самого взуття — частіше це про межі та те, як люди їх відчувають. Для одних поріг квартири — це чітка "лінія правил", де важливий комфорт господаря. Для інших прохання зняти взуття може звучати як занадто особисте втручання у їхній простір і звичний стан, як пояснили в "VegOut".

Психологи додають, що такі реакції нерідко формуються ще в дитинстві або в середовищі, де стабільності було небагато. Люди, які звикли бути насторожі, можуть і в дорослому житті триматися за прості "якорі" контролю — зокрема не знімати взуття, щоб не відчувати себе повністю розслабленими або "прив’язаними" до місця.

Для когось взуття — відчуття контролю

Фахівці також звертають увагу, що цей стиль поведінки часто проявляється в дрібницях: хтось сідає ближче до виходу, хтось тримає речі при собі, а хтось довго не дозволяє собі повністю "розчинитися" в новому оточенні. І справа тут не завжди в тривожності — радше у звичці контролювати ситуацію та залишати собі простір для маневру.

Водночас наголошують, що далеко не все зводиться до психології. Є й цілком практичні причини — дискомфорт без взуття, ортопедичні особливості, культурні традиції або просто звичка з дому, де ніхто не вимагав знімати взуття.

Те, що людина не знімає взуття в гостях, не завжди пов’язано з етикетом

У підсумку експерти зазначають: історія про взуття в гостях майже ніколи не про взуття. Вона про досвід людини, її звички та те, наскільки вільно вона почувається, опиняючись у чужому просторі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому батьки 60-70-х рідко казали дітям, що люблять їх.