"Розкішний максимум". Українець показав, які намети в метро задовільнять усіх

Користувачі додали кілька пропозицій

Українець у Threads показав, як треба ставити намети в метро під час тривоги, аби ніхто не сварився. Адже після нещодавніх атак у мережі розгорівся справжній скандал.

Як зазначив користувач у дописі, проблема сварок у тому, що люди просто ставлять неправильні намети. Адже треба брати не звичайні туристичні намети, а намети з написами "Оболонь".

"Не розумію, в чому проблема наметів в метро. Люди просто не знають, які треба брати", — жартує українець.

Чоловік навіть згенерував фото та показав, як має виглядати намет у метро. Він має не тільки затінок, а й столики та столи, де можна відпочити.

Українці вже оцінили цей жарт та почали пропонувати свої варіанти. Хтось додав, що не завадить кіоск з шаурмою чи "П'яна вишня". Були й ті, хто написав, що саме так виглядає "Пункт незламності" міленіалів. Люди писали:

Вибачте, а де мангал? Все-таки столиця…

Коли я був підлітком та жив у Дніпрі, десь так і уявляв собі станцію метро Оболонь.

Можна туди ще бочку з квасом на розлив, і я взагалі не буду виходити з метро

Тривога заграла новими фарбами.

Розкішний максимум.

Солідно.

"Пункт незламності" міленіалів.

"Пункт незламності" нашої молодості.

Нагадаємо, після масованого обстрілу України в ніч на 2 червня у мережі спалахнув справжній скандал через намети в укриттях. Чимало киян були вимушені буквально стояти у метро, адже місця не вистачало. Українці показували фото, де станції буквально усіяні наметами, а люди стоять чи сидять навпочіпки.

Тривога та атака тривали всю ніч, тому більшість провели так понад 7 годин. Це неабияк розбурхало суспільство.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити станції київського метро безпечнішими під час атак.