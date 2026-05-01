Через один момент у дитинстві: чому чоловіки з 60-70-х стримують сльози
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Згодом їм дуже важко переживати свої емоції в дорослому віці
Психологи пояснюють, що багато дорослих чоловіків, які не плачуть, засвоїли таку модель поведінки ще в дитинстві — після ситуацій, коли їхні емоції критикували або знецінювали близькі.
Професор психології Ад Вінгерхутс зазначає, як написали у "vegoutmag", що після сильного емоційного потрясіння людина може частково або повністю втратити здатність плакати. Особливо це стосується випадків, коли негативна реакція надходить від тих, кому дитина довіряє — батьків, родичів або авторитетних дорослих.
Сімейний терапевт Кароліна Патакі додає, що в багатьох культурах емоційність у чоловіків досі сприймається як слабкість. Через це хлопців із дитинства привчають стримувати свої почуття, щоб відповідати очікуванням суспільства.
Фахівці також наголошують, що пригнічення емоцій впливає ширше, ніж здається. Людині стає складніше не лише плакати, а й повноцінно переживати інші емоції — радість, близькість, співпереживання.
Водночас психологи підкреслюють, що цей стан не є незворотним. Завдяки терапії, роботі над собою або іншим способам люди можуть поступово відновити здатність відкрито відчувати й виражати емоції.
