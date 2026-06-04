Мобілізація після 60: кого можуть взяти до ЗСУ та на яких умовах

Перевагу надають тиловим, технічним та інструкторським посадам

Чоловіки віком від 60 років не підлягають обов’язковій мобілізації в Україні. Вони можуть долучитися до Збройних сил виключно на добровільних засадах, уклавши спеціальний контракт. Зауважимо, ТЦК можуть перевірити військово-облікові документи у людей пенсійного віку для підтвердження.

Мобілізувати чоловіків старших за 60 років не можуть, а контракт може бути підписаний тільки за особливих умов:

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок про придатність до служби за станом здоров’я.

Має бути письмова згода від командира військової частини, яка готова прийняти людину на службу.

Чоловік має самостійно звернутися до територіального центру комплектування із заявою та відповідним листом-погодженням.

Контракт із військовослужбовцями віком 60+ укладається строком на один рік та передбачає випробувальний термін. Важливо, що чоловіки такого віку можуть отримати лист командира тільки після узгодження Генштабом ЗСУ.

Де можуть служити 60+

Як правило, військових цієї вікової категорії не направляють до штурмових підрозділів або на найнебезпечніші ділянки фронту. Найчастіше вони проходять службу в тилових та допоміжних підрозділах. Проте служба в бойових підрозділах можлива.

Серед основних напрямків роботи для військовослужбовців 60+:

логістика та матеріальне забезпечення,

організація перевезень,

військовий зв’язок,

ремонт і обслуговування техніки

інструкторська та консультативна діяльність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні перевірять всі підприємства, які можуть бронювати співробітників. До вересня 2026 року вони мають підтвердити статус критичних за новими правилами.