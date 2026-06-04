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Мобілізація після 60: кого можуть взяти до ЗСУ та на яких умовах

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Служба в ЗСУ після 60 років Новина оновлена 04 червня 2026, 09:41
Служба в ЗСУ після 60 років. Фото Колаж "Телеграфу"

Перевагу надають тиловим, технічним та інструкторським посадам

Чоловіки віком від 60 років не підлягають обов’язковій мобілізації в Україні. Вони можуть долучитися до Збройних сил виключно на добровільних засадах, уклавши спеціальний контракт. Зауважимо, ТЦК можуть перевірити військово-облікові документи у людей пенсійного віку для підтвердження.

Мобілізувати чоловіків старших за 60 років не можуть, а контракт може бути підписаний тільки за особливих умов:

  • Кандидат має пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок про придатність до служби за станом здоров’я.
  • Має бути письмова згода від командира військової частини, яка готова прийняти людину на службу.
  • Чоловік має самостійно звернутися до територіального центру комплектування із заявою та відповідним листом-погодженням.

Контракт із військовослужбовцями віком 60+ укладається строком на один рік та передбачає випробувальний термін. Важливо, що чоловіки такого віку можуть отримати лист командира тільки після узгодження Генштабом ЗСУ.

Де можуть служити 60+

Як правило, військових цієї вікової категорії не направляють до штурмових підрозділів або на найнебезпечніші ділянки фронту. Найчастіше вони проходять службу в тилових та допоміжних підрозділах. Проте служба в бойових підрозділах можлива.

Серед основних напрямків роботи для військовослужбовців 60+:

  • логістика та матеріальне забезпечення,
  • організація перевезень,
  • військовий зв’язок,
  • ремонт і обслуговування техніки
  • інструкторська та консультативна діяльність.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні перевірять всі підприємства, які можуть бронювати співробітників. До вересня 2026 року вони мають підтвердити статус критичних за новими правилами.

Теги:
#Пенсіонери #Мобілізація