Мобілізація після 60: кого можуть взяти до ЗСУ та на яких умовах
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Перевагу надають тиловим, технічним та інструкторським посадам
Чоловіки віком від 60 років не підлягають обов’язковій мобілізації в Україні. Вони можуть долучитися до Збройних сил виключно на добровільних засадах, уклавши спеціальний контракт. Зауважимо, ТЦК можуть перевірити військово-облікові документи у людей пенсійного віку для підтвердження.
Мобілізувати чоловіків старших за 60 років не можуть, а контракт може бути підписаний тільки за особливих умов:
- Кандидат має пройти військово-лікарську комісію та отримати висновок про придатність до служби за станом здоров’я.
- Має бути письмова згода від командира військової частини, яка готова прийняти людину на службу.
- Чоловік має самостійно звернутися до територіального центру комплектування із заявою та відповідним листом-погодженням.
Контракт із військовослужбовцями віком 60+ укладається строком на один рік та передбачає випробувальний термін. Важливо, що чоловіки такого віку можуть отримати лист командира тільки після узгодження Генштабом ЗСУ.
Де можуть служити 60+
Як правило, військових цієї вікової категорії не направляють до штурмових підрозділів або на найнебезпечніші ділянки фронту. Найчастіше вони проходять службу в тилових та допоміжних підрозділах. Проте служба в бойових підрозділах можлива.
Серед основних напрямків роботи для військовослужбовців 60+:
- логістика та матеріальне забезпечення,
- організація перевезень,
- військовий зв’язок,
- ремонт і обслуговування техніки
- інструкторська та консультативна діяльність.
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