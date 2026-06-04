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Кожне таке авто в Україні має пройти перевірку. Для чого та хто її проводить

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Машина Новина оновлена 04 червня 2026, 09:32
Машина. Фото Колаж "Телеграфу"

З собою треба мати пакет документів

В Україні авто, які ввозять з-за кордону, мають проходити обов'язкову перевірку. Обійти цю процедуру не вийде.

"Телеграф" розповість, що перевіряють та чому. Зауважимо, що перевірку здійснюють фахівці сервісних центрів МВС.

Під час огляду приділяють увагу:

  • справжності VIN-коду;
  • відповідності номерів кузова, шасі та двигуна;
  • ознакам можливого втручання в ідентифікаційні дані.

Додамо, що VIN-код — це унікальний 17-значний номер автомобіля, який містить інформацію про країну виробництва, виробника, характеристики авто, рік випуску та серійний номер.

Які документи потрібні для перевірки:

  • Паспорт громадянина України (або ID-картка з витягом про місце реєстрації).
  • Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).
  • Документ, що підтверджує правомірність придбання та ввезення авто (наприклад, договір купівлі-продажу, вантажно-митна декларація тощо).
  • Документи на транспортний засіб, видані в країні реєстрації.

Що перевіряють та як проходить експертиза:

  • усі ідентифікаційні дані авто;
  • перевіряють документи про походження транспортного засобу;
  • звіряють дані з державними реєстрами;
  • перевіряють, чи не перебуває авто в розшуку.

Після перевірки можна отримати два результати: порушень немає — авто реєструють в Україні або ж є підозри про підробку чи якісь невідповідності. За другого варіанту у реєстрації відмовляють, а усі дані надають поліції для подальшого розслідування.

Перевірка авто в Україні
Перевірка авто в Україні

У Міністерстві наголосили, що пройти перевірку можна в установах Експертної служби МВС, які розташовані при територіальних сервісних центрах МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав, які вживані авто краще не купувати та яка деталь інформує про це найкраще.

Теги:
#Транспорт #Авто #Перевірка