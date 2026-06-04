Кожне таке авто в Україні має пройти перевірку. Для чого та хто її проводить

З собою треба мати пакет документів

В Україні авто, які ввозять з-за кордону, мають проходити обов'язкову перевірку. Обійти цю процедуру не вийде.

"Телеграф" розповість, що перевіряють та чому. Зауважимо, що перевірку здійснюють фахівці сервісних центрів МВС.

Під час огляду приділяють увагу:

справжності VIN-коду;

відповідності номерів кузова, шасі та двигуна;

ознакам можливого втручання в ідентифікаційні дані.

Додамо, що VIN-код — це унікальний 17-значний номер автомобіля, який містить інформацію про країну виробництва, виробника, характеристики авто, рік випуску та серійний номер.

Які документи потрібні для перевірки:

Паспорт громадянина України (або ID-картка з витягом про місце реєстрації).

Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Документ, що підтверджує правомірність придбання та ввезення авто (наприклад, договір купівлі-продажу, вантажно-митна декларація тощо).

Документи на транспортний засіб, видані в країні реєстрації.

Що перевіряють та як проходить експертиза:

усі ідентифікаційні дані авто;

перевіряють документи про походження транспортного засобу;

звіряють дані з державними реєстрами;

перевіряють, чи не перебуває авто в розшуку.

Після перевірки можна отримати два результати: порушень немає — авто реєструють в Україні або ж є підозри про підробку чи якісь невідповідності. За другого варіанту у реєстрації відмовляють, а усі дані надають поліції для подальшого розслідування.

Перевірка авто в Україні

У Міністерстві наголосили, що пройти перевірку можна в установах Експертної служби МВС, які розташовані при територіальних сервісних центрах МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав, які вживані авто краще не купувати та яка деталь інформує про це найкраще.