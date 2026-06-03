Чому немає Patriot для України: Зеленський зробив гучну заяву

Укаїнський лідер поставив фінальний термін на всі підготовчі кроки — тиждень

Україна має домовленість на найвищому політичному рівні щодо придбання системи протиповітряної оборони Patriot. Проте ситуація з контактом затягнулася і на сьогоднішні не опрацьовано навіть юридичних кроків.

Про це глава держави Володимир Зеленський пише у своєму Telegram-каналі 3 червня після відвідин наради з представниками Міністерства оборони та МЗС, РНБО, дипломатичною командою Офісу президента.

"Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя", — зазначив він.

Також Зеленський зазначив, що станом на сьогоднішній день навіть юридичні кроки ще не опрацьовані за цим контрактом.

"Поставив фінальний термін – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь у п’ятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості щодо "петріот", або серйозні кадрові висновки", — підсумував президент.

Що відомо про Patriot

Американський зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot – основна ЗРК Армії США. Виробляється американським оборонним підрядником Raytheon Technologies, що є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Крім пускових установок та ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять станція радіолокації, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання. За даними відкритих джерел, очікується, що система працюватиме в США щонайменше до 2040 року.

Patriot

Свого часу системи Patriot були продані збройним силам Нідерландів, Польщі, Німеччини, Японії, Ізраїлю, Саудівської Аравії, Кувейту, Тайваню, Греції, Іспанії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Румунії та Швеції.

Технічні характеристики ракетного комплексу ЗРК Patriot

Максимальна дальність перехоплення цілей – 80 км (у секторі 90°)

Мінімальна дальність перехоплення цілей – 3 км.

Максимальна висота перехоплення мети – 24 км.

Мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км.

Кількість цілей, що одночасно обстрілюються, – 8 (у секторі 90°)

Імовірність ураження цілі – 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6)

Час розгортання: 30 хвилин.

Що відомо про Patriot. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україна може отримати нову систему протиракетної оборони.