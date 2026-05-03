Повний стаж не врятує: яку пенсію отримуватимуть українці в 2026 при мінімальній зарплаті

На таку виплату нелегко буде прожити

Українці, які у 2026 році виходитимуть на пенсію у 60 років і мають необхідний страховий стаж, але отримували мінімальну зарплату, можуть розраховувати на доволі невелику виплату.

Це показує розрахунок пенсійного калькулятора для чоловіка зі стажем 33 роки та мінімальною зарплатою на рівні 8 647 гривень, за даними "Мінфін".

За таких умов розмір пенсії становитиме приблизно 3 126 гривень на місяць. Розрахунок виконано за загальними правилами пенсійної формули без урахування додаткових надбавок чи пільг. Тобто не враховувалися спеціальні статуси, як-от ветеран війни, почесний донор або інші категорії, що можуть збільшувати виплати.

Пенсія у 60 років при 33 роках стажу та зарплаті майже 8700 гривень. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію в 2026

Водночас у Пенсійному фонді нагадують, що вимоги до страхового стажу поступово зростають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стаж менший — від 23 років, пенсія призначається у 63 роки, а при наявності щонайменше 15 років стажу — у 65 років.

Якщо ж людина не набрала необхідного стажу, вона може вийти на пенсію пізніше.

