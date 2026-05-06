Трудова книжка більше не потрібна? В Україні спростили підтвердження стажу

Втрачені документи більше не проблема для пенсії

В Україні ухвалили зміни в законі про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, який змінює підхід до підтвердження трудового стажу для призначення пенсій.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ, який раніше був підтриманий Верховною Радою — закон №4851-9. Про головні зміни викоремили у відео на "YouTube" каналі "Народна Думка".

Головна зміна стосується можливості підтвердження стажу без паперової трудової книжки або повного пакета документів з попередніх місць роботи чи навчання. Це особливо актуально для людей, чиї документи були втрачені або залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з новими правилами, підтвердження трудового стажу тепер можливе на основі даних із різних цифрових державних реєстрів. Якщо в електронних системах є інформація про роботу чи іншу зайнятість людини, вона може бути зарахована до страхового стажу.

Очікується, що ці зміни допоможуть сотням тисяч українців простіше оформлювати пенсію та враховувати раніше не підтверджені періоди роботи, що може вплинути і на розмір виплат.

