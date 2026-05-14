Чоловіки старше 60 будуть служити? Що у ТЦК кажуть про призов пенсіонерів

Особливу цінність для армії мають офіцери запасу та колишні військові

Наразі в Україні питання мобілізації людей старшого віку стало досить гостро. Однак в ТЦК вже відповіли: чи планують призов чоловік старше 60 років.

Як пише портал 0352.ua, посилаючись на слова територіального центру комплектування, мобілізації пенсіонерів в Україні немає. Тобто до армії не призивають чоловіків 60+.

Ба більше, у ТЦК наголосили, що важливішу роль відіграє не вік, а професіоналізм людини. Адже мобілізований має бути корисним в армії. Наразі найбільший попит зараз мають спеціалісти:

у сферах логістики,

ремонту техніки,

зв’язку,

транспорту,

організації роботи.

Окрім того, велику цінність мають колишні військові, офіцери запасу тощо, тобто усі ті, хто вже мають військовий досвід. Якщо ж особи старшого віку все ж приходять служити, їм, за словами відомства, надають роботу у тилових підрозділах чи навчальних центрах.

"Людей після 60 років переважно не планують залучати до штурмових дій чи бойових завдань на передовій", — йдеться у матеріалі.

У ТЦК наголошують, що служба осіб непризовного віку можлива лише на добровільній основі. Однак проходження ВЛК та підтвердження придатності обов'язкові, а також згода від самої частини, яка готова взяти такого чоловіка.

"Контракт укладається терміном на один рік із можливістю подальшого продовження. Є випробувальний термін до шести місяців. Для оформлення контракту необхідно звернутися до ТЦК із заявою та надати лист від військової частини про готовність прийняти кандидата на службу. Для офіцерів запасу процедура передбачає додаткове погодження з Генеральним штабом ЗСУ", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у Раді пропонують реформувати роботу ТЦК та їхню роль у мобілізації.