Обіцяють "підвищення пенсій": українців попередили про небезпечні повідомлення

Шахраї маскуються під Пенсійний фонд

Правоохоронці повідомляють про нову хвилю онлайн-шахрайства, пов’язану з нібито "підвищенням пенсій" та змінами в їх нарахуванні.

Про це розповів начальник 1-го сектору кіберполіції в Одеській області ДКП НПУ капітан поліції Богдан Крижанівський, як зазначили в Головному управлінні Нацполіції регіону.

За даними кіберполіції, зловмисники поширюють фейкові повідомлення через соціальні мережі, месенджери та рекламні оголошення. У них йдеться про "оновлені правила" або "додаткові виплати", які нібито можна отримати після переходу за посиланням і заповнення анкети.

Для більшої правдоподібності шахраї маскуються під державні структури, зокрема імітують повідомлення від Пенсійного фонду України, використовуючи офіційний стиль, логотипи та схожі формулювання.

"Насправді такі посилання ведуть на фішингові сайти, які зовні схожі на офіційні державні ресурси. Під час заповнення анкети користувачі вводять персональні дані, реквізити банківських карток, а іноді й одноразові SMS-коди. У результаті ця інформація потрапляє до зловмисників, які можуть отримати доступ до рахунків і здійснювати несанкціоновані списання коштів" Богдан Крижанівський

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та дотримуватися базових правил безпеки: користуватися лише офіційними сайтами державних установ, не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити банківські дані на сторонніх ресурсах і не передавати одноразові коди підтвердження.

Окремо в поліції наголошують на важливості інформування літніх людей, які найчастіше стають жертвами подібних схем.

